Volkswagen, sciopero in Germania contro tagli e crisi dell’auto

Milano, 9 lug. (askanews) – Sciopero dei lavoratori Volkswagen in diversi stabilimenti tedeschi contro il piano di tagli annunciato dal gruppo. A Wolfsburg migliaia di dipendenti hanno manifestato insieme ai rappresentanti sindacali, mentre cresce la preoccupazione per il futuro dell’industria automobilistica tedesca ed europea.Secondo il consiglio di fabbrica, l’incertezza pesa soprattutto sui dipendenti degli impianti indicati dalla stampa come possibili destinatari di ridimensionamenti. I rappresentanti dei lavoratori descrivono un clima di forte tensione, alimentato dalla crisi che sta attraversando l’intero settore dell’auto.Nel mirino dei sindacati non ci sono soltanto le scelte dell’azienda, ma anche la politica industriale europea. I rappresentanti dei lavoratori chiedono infatti un intervento di Bruxelles e dei governi nazionali per sostenere il settore in una fase di forte pressione internazionale