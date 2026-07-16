L’Argentina, campione del mondo in carica, è pronta a difendere il titolo. Nella notte di Atlanta, la Seleccion di Lionel Scaloni ha completato una rimonta da brividi contro l’Inghilterra, imponendosi 2-1 nella seconda semifinale del Mondiale 2026 e staccando il pass per la finalissima di domenica 19 luglio, dove ad attenderla ci sarà la Spagna.

Una partita decisa nel finale

Al Mercedes-Benz Stadium la gara si sblocca al 55′ con il gol di Anthony Gordon, che sfrutta un cross perfetto di Rogers per portare avanti i Tre Leoni. Sembra il preludio a un’impresa inglese, ma l’Argentina non si arrende: dopo un assedio durato tutto il secondo tempo, all’85’ Enzo Fernandez trova il pareggio con un destro dal limite dell’area, servito da Messi. La Seleccion vuole evitare i tempi supplementari e ci riesce al secondo minuto di recupero: ancora un assist di Messi, stavolta di testa per Lautaro Martinez, che deve solo appoggiare in porta per il definitivo 2-1.

Per il capitano dell’Inter, entrato dalla panchina all’81’, è un gol carico di emozione. “Ho sempre sognato di fare questo gol”, ha detto a fine partita il centravanti argentino, travolto dall’abbraccio dei compagni.

Messi ancora protagonista

Anche senza segnare, Lionel Messi è stato l’uomo copertina della serata: due assist decisivi che gli valgono il premio di migliore in campo, il quinto in questo Mondiale, superando così Jude Bellingham fermo a quota quattro. In classifica marcatori resta comunque a pari merito con Kylian Mbappé.

La finale: Argentina-Spagna a New York

Con questa vittoria, l’Argentina centra la sua seconda finale mondiale consecutiva, quattro anni dopo il trionfo in Qatar contro la Francia. Ad attendere gli uomini di Scaloni ci sarà la Spagna, che nell’altra semifinale ha superato nettamente la Francia per 2-0 grazie alle reti di Oyarzabal e Porro. La finalissima è in programma domenica 19 luglio alle ore 21 a New York: sul campo si sfideranno i campioni del mondo in carica e i campioni d’Europa in carica, in quella che si preannuncia come una delle finali più attese degli ultimi anni.

Per l’Inghilterra, invece, il sogno si interrompe di nuovo in semifinale: i Tre Leoni giocheranno sabato a Miami la finale per il terzo posto.