Semifinali Mondiali 2026: Francia-Spagna oggi e Inghilterra-Argentina domani, orari italiani e dove vederle

Il countdown è terminato con i Mondiali 2026 che entrano nella fase più calda dell’estate, quella delle semifinali. Stasera, martedì 14 luglio, i riflettori sono puntati sull’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, dove Francia e Spagna si giocano il primo pass per la finale di New York. Domani sarà invece la volta di Inghilterra-Argentina, ad Atlanta. Due match che promettono spettacolo puro e che sembrano destinati a scrivere una pagina importante della storia del calcio.

Francia-Spagna, oggi alle ore 21: Mbappé sfida Yamal

Si parte oggi alle 21 italiane, con i Bleus di Didier Deschamps che affrontano le Furie Rosse di Luis De La Fuente. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, in streaming su RaiPlay e, per gli abbonati, anche su Dazn. Ai quarti la Francia ha steso il Marocco 2-0 con le firme di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, mentre la Spagna ha piegato il Belgio 2-1 grazie ai gol di Fabián Ruiz e Mikel Merino. Sarà una serata tutta da vivere attorno al duello tra Mbappé, capitano e trascinatore transalpino, e il fenomeno classe 2007 Lamine Yamal, stella della Spagna campione d’Europa in carica. Da tenere d’occhio anche Michael Olise e Mikel Oyarzabal, entrambi in cerca del gol che può spostare gli equilibri.

Inghilterra-Argentina, domani ore 21: Kane vuole detronizzare Messi

Mercoledì 15 luglio, sempre alle 21 italiane, tocca alla seconda semifinale: Inghilterra contro Argentina, in diretta anch’essa su Rai 1 e Dazn. I Tre Leoni hanno eliminato ai supplementari la Norvegia (2-1), con una doppietta decisiva di Jude Bellingham. L’Argentina campione del mondo in carica ha invece piegato dopo i tempi regolamentari la Svizzera (3-1), con le reti di Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Riflettori puntati su Leo Messi, che a 38 anni potrebbe giocarsi una delle ultime chance di alzare ancora la Coppa, e su Harry Kane, a caccia del titolo che gli manca in carriera.

La classifica marcatori aggiornata

Dopo i quarti di finale, la corsa alla Scarpa d’Oro resta apertissima. Al comando, appaiati, ci sono Lionel Messi e Kylian Mbappé, entrambi a 8 reti. Alle loro spalle Erling Haaland, fermo a 7 gol dopo l’eliminazione della Norvegia. Quarto posto in condominio tra Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a 6 reti. Più staccato il gruppo a 4 gol, che comprende Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior e Mikel Oyarzabal, ancora in corsa per il titolo.

Con Messi e Mbappé a caccia sia della finale che del primato personale, e con Bellingham e Kane pronti a inserirsi nella lotta, le prossime 48 ore promettono di riscrivere ancora la classifica marcatori. Appuntamento stasera alle 21 su Rai 1.