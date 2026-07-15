Stasera, mercoledì 15 luglio, l’attesa finisce. Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, alle ore 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, con in palio un posto nella finalissima contro la Spagna, già qualificata dopo aver eliminato la Francia.

Non è una partita come le altre. Tra i Three Lions e l’Albiceleste corre una rivalità che affonda le radici in oltre sessant’anni di storia calcistica e non solo: dalla Guerra delle Malvine alla “Mano de Dios” di Maradona nel 1986, fino al rosso di David Beckham nel 1998. Anche in questa edizione non sono mancate le polemiche, con cori delle tifoserie sulle Falkland/Malvine che hanno acceso il dibattito nei giorni scorsi.

Il percorso delle due squadre

L’Argentina, campione in carica, arriva alla semifinale dopo aver superato la Svizzera 3-1 ai quarti, grazie alle reti di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez. La squadra di Lionel Scaloni, tuttavia, non ha convinto pienamente nelle ultime uscite, e Leo Messi arriva all’appuntamento con qualche acciacco di troppo da gestire.

L’Inghilterra, guidata da Thomas Tuchel, ha invece piegato la Norvegia 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham, ma anche i Tre Leoni hanno dovuto faticare oltre i tempi regolamentari per staccare il pass. Per gli inglesi si tratta della quarta semifinale in un grande torneo dal 2018 a oggi: l’obiettivo è tornare in finale per la prima volta dal trionfo casalingo del 1966.

Messi contro Kane, la sfida nella sfida

Sotto i riflettori, oltre al risultato, c’è il duello personale tra i due bomber: Leo Messi guida la classifica marcatori del torneo con 8 reti, seguito da Harry Kane, fermo a quota 6 dopo essere rimasto a secco contro la Norvegia. Kane, che in stagione ha già segnato 73 gol in partite ufficiali, sarà chiamato a un’altra prova da protagonista, mentre l’Inghilterra può contare anche sulla verve di Bellingham, tra i centrocampisti più in forma del torneo.

Le probabili formazioni

L’Argentina di Scaloni dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-1-2: Emiliano Martinez in porta; Molina, Lisandro Martinez, Romero e Tagliafico in difesa; De Paul, Paredes ed Enzo Fernandez a centrocampo; Mac Allister sulla trequarti a supporto della coppia offensiva formata da Messi e Alvarez.

Dal lato inglese, Tuchel dovrebbe confermare l’assetto che ha superato la Norvegia, con Kane come riferimento offensivo e Bellingham libero di agire tra le linee.

Cosa dicono i bookmaker

Un po’ a sorpresa, considerando che l’Argentina è la detentrice del titolo, i bookmaker indicano l’Inghilterra come favorita per il passaggio del turno, quotata 1,77 contro il 2,05 dell’Albiceleste. Nei tempi regolamentari, invece, il pronostico premia ancora i Tre Leoni a 2,63, davanti ai sudamericani a 3,15. Non è escluso un nuovo supplementare, ipotesi quotata a 2,85: dopo tutto, entrambe le squadre hanno già dovuto ricorrere ai tempi extra nei rispettivi quarti di finale.

Tra i risultati esatti più probabili secondo gli analisti, spicca l’1-1 (quotato 5,50), seguito dallo 0-0 (6,75). Curiosità statistica: sei delle ultime sette gare dell’Argentina si sono chiuse con più di due reti complessive, mentre l’Inghilterra ha mostrato la tendenza opposta, il che rende incerta anche la lettura sul numero di gol attesi in partita.

Sicurezza rafforzata ad Atlanta

Non solo calcio giocato: per la delicatezza dell’incontro, l’FBI ha classificato la sfida come evento “ad alto rischio”, con misure di sicurezza rafforzate in vista dell’arrivo di circa 30mila tifosi per ciascuna delle due nazionali nella città della Georgia.

Dove vedere Inghilterra-Argentina in tv

La semifinale sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1, con telecronaca affidata a Giuseppe Galati e commento tecnico di Daniele Adani. Il pre e post partita saranno condotti da Paola Ferrari, affiancata da Simona Rolandi, Falcao e Marco Tardelli, sotto la supervisione editoriale di Marco Mazzocchi e Massimo Proietto. Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

La vincente affronterà la Spagna nella finale del torneo, in programma nei prossimi giorni, con cerimonia di chiusura che promette un cast musicale d’eccezione tra Laura Pausini, Shakira e Madonna.