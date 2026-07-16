Ex ministro Fedorov contro generale Syrsky: “Vuole dividere l’Ucraina”

Kiev, 16 lug. (askanews) – L’ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov accusa il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky di tentare di dividere il Paese, dilaniato dalla guerra, illustrando i dettagli di una faida tra i due che ha portato alla sua rimozione e ha scatenato proteste a suo sostegno. “Invece di capire come sconfiggere la Russia in modo asimmetrico – compito che spetta al comandante in capo – ha capito come dividere il Paese in cui tutti noi viviamo oggi”, ha dichiarato Fedorov ai giornalisti, tra cui quelli dell’AFP, durante un briefing a Kiev.