Caso Roggero, Mattarella convoca Nordio: “La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica”

Quello di Sergio Mattarella sembra, a tutti gli effetti, un nuovo richiamo al governo. E, nello specifico, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Guardasigilli per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, come si legge in una nota del Colle. Una convocazione che nasce dall’avvio dell’istruttoria da parte del ministero sul caso Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio.

La facoltà di concedere la grazia, sottolinea la presidenza della Repubblica, è riservata dalla Costituzione “esclusivamente” al presidente della Repubblica, come ha anche confermato la Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006.

Mattarella convoca Nordio sul caso Roggero

Secondo quanto riporta l’Ansa, citando fonti del Quirinale, non si tratta di una questione di merito sulla grazia a Mario Roggero, per la quale Nordio ha avviato in queste ore l’istruttoria dopo la conferma della condanna per duplice omicidio in seguito a una rapina. La questione è di metodo, perché andrebbe a toccare i poteri del presidente della Repubblica. Il discorso sulla concessione della grazia, poi, sarebbe prematuro considerando che ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza della Cassazione che condanna Roggero.

L’Ansa scrive anche che il presidente della Repubblica, durante il colloquio con Nordio, avrebbe ripetuto le parole di Luigi Einaudi: “È dovere del presidente della Repubblica di evitare si pongano precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.