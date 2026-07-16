Ucraina, proteste a Kiev contro la rimozione del ministro Fedorov

Roma, 16 lug. (askanews) – Centinaia di persone sono scese in piazza a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della Difesa Mykhailo Fedorov, mentre manifestazioni si estendono in tutta l’Ucraina dopo il rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky.Nominato solo sei mesi fa, Fedorov si era guadagnato la reputazione di modernizzatore che aveva cercato di riformare l’esercito ucraino, travolto da scandali e afflitto da stanchezza e carenza di personale a più di quattro anni dall’invasione russa. “Quando persone altamente competenti vengono semplicemente cacciate dai loro incarichi per motivi poco chiari, questo non è accettabile”, ha dichiarato un manifestante.