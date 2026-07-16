Ponte Morandi, legale parenti vittime: “Crollo si poteva evitare”

Genova, 16 lug. (askanews) – “Questo ponte non è caduto per caso, è caduto perché ci sono delle responsabilità. Le responsabilità sono state individuate a diversi livelli. Se ci sono delle responsabilità vuol dire che questo crollo, come noi abbiamo sempre detto e come ha sempre detto soprattutto la procura, poteva essere evitato. Questa è la parola di verità processuale che stasera ci portiamo a casa e che ci fa essere un po’ più tranquilli e sereni”. Lo ha detto Raffaele Caruso, avvocato del Comitato in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, dopo la lettura della sentenza di primo grado sul disastro in cui persero la vita 43 persone.Alla domanda se si aspettasse una pena maggiore per l’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, per cui la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, il legale ha risposto: “Io ho sempre detto che la pena è secondaria rispetto a quella che è l’affermazione di responsabilità. Era stata chiesta una pena sul massimo previsto dalla legge ed è stata data una pena comunque molto elevata. Mi sembra – ha concluso – che il comportamento sia stato qualificato come grave”.