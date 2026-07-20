Il gruppo del Tour de France 2026 si concede oggi l’ultima pausa della corsa, la seconda dopo quella di lunedì 13 luglio. Archiviata la quindicesima tappa e il colpo di scena del ritiro di Jonas Vingegaard, caduto a venti chilometri dal traguardo con una sospetta frattura della clavicola, la carovana gialla riparte domani, martedì 21 luglio, con una frazione che può ridisegnare il podio finale: la cronometro individuale da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, 26,1 chilometri lungo le rive del lago di Lemano.

Una giornata di riposo, ma non per tutti

Il giorno senza corsa non significa gambe ferme. Le squadre organizzano comunque un’uscita di recupero attivo per non perdere la condizione: il Red Bull-Bora-Hansgrohe, ad esempio, ha percorso circa 50 chilometri nei dintorni della tappa precedente. Remco Evenepoel, tra i grandi favoriti della generale, ha condiviso l’allenamento sui social, mostrando anche i test sulla bici a cronometro in vista della prova di domani — un dettaglio che dice molto su quanto la frazione di martedì sia già nei pensieri di chi lotta per il podio di Parigi.

Il percorso della crono: non solo pianura

La diciassettesima giornata di gara — la sedicesima tappa in ordine di corsa — non sarà una semplice prova per specialisti puri. Il tracciato include la Côte de Larringes, un’ascesa di seconda categoria di 9,7 chilometri al 4,3% di pendenza media, con tre rilevamenti cronometrici lungo il percorso: al chilometro 4,8, in cima al GPM al chilometro 9,7 e infine al chilometro 18,1. Dopo la salita, una discesa veloce e un tratto pianeggiante conducono al traguardo di Thonon-les-Bains. Il primo corridore scatterà dalla rampa di Évian-les-Bains alle 13:00, mentre l’arrivo della maglia gialla è atteso per le 17:50 circa.

La classifica generale alla vigilia della crono

Dopo quindici tappe, la situazione in vetta è la seguente:

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 5’00” Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 5’58” Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) a 6’23” Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 6’48” Juan Ayuso a 7’28” Mattias Skjelmose a 9’38” Lenny Martinez a 10’28” Tom Pidcock a 10’59” Jordan Jegat a 19’26”

Pogacar controlla la corsa con un vantaggio superiore ai cinque minuti su Evenepoel, ma è proprio la cronometro di domani il terreno su cui il belga, campione del mondo iridato a cronometro, può provare a limitare i danni o addirittura guadagnare terreno. Dietro di lui, la lotta per il podio resta apertissima tra Del Toro, Seixas e Lipowitz, separati da meno di un minuto.

I protagonisti da tenere d’occhio

Oltre al duello per la maglia gialla tra Pogacar ed Evenepoel, la crono di Evian-Thonon promette spettacolo anche per gli specialisti puri della disciplina, con Filippo Ganna atteso al via come uno dei favoriti per la vittoria di tappa grazie alle sue doti sul passo. Da seguire anche Isaac Del Toro, chiamato a difendere il podio dopo un quindicesima tappa in cui ha lavorato più da gregario di lusso per Pogacar che da uomo di classifica in proprio, e il giovane francese Paul Seixas, rivelazione di questa edizione.

Dove vedere la tappa in tv e streaming

In Italia il Tour de France 2026 è coperto in esclusiva in chiaro dalla Rai, che trasmette le fasi conclusive delle tappe su Rai 2 a partire dalle 14:45 circa, con collegamenti precedenti su RaiSport per l’Anteprima Tour. Il servizio è disponibile gratuitamente anche in streaming su RaiPlay. Per chi vuole seguire la corsa dal chilometro zero, la diretta integrale è garantita da Eurosport 1, visibile anche su Discovery+, HBO Max e, tramite queste piattaforme, su DAZN, TimVision e Prime Video. In serata, per gli approfondimenti, appuntamento con Tour di Sera su RaiSport.