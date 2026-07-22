Tour de France, tappa 17 Chambéry-Voiron: percorso, favoriti, classifica generale con Pogačar in giallo e dove vederla in tv e streaming

Archiviata la spettacolare cronometro di Thonon-les-Bains vinta da Remco Evenepoel, il Tour de France 2026 torna in scena oggi, mercoledì 22 luglio, con la diciassettesima tappa: 174,7 km da Chambéry a Voiron, nel dipartimento dell’Isère. Sulla carta è una frazione che strizza l’occhio ai velocisti, ma il percorso nasconde diverse insidie che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Il percorso della tappa 17

La prima parte di gara è la più impegnativa: tra il ventesimo e il sessantesimo chilometro i corridori affronteranno quattro salite ravvicinate tra le montagne della Savoia, Côte de Bassa, Côte de Rossillon, Col des Près e Côte de Saint-Jean d’Arvey, utili soprattutto per favorire la formazione della fuga di giornata. Dopo aver costeggiato il Lago del Bourget e essere ripassati da Chambéry, il gruppo punterà verso Voiron, con un traguardo volante a Colombe (km 147,5) valido per la maglia verde. Anche il finale non sarà semplice: due strappi negli ultimi 15 km e un rettilineo conclusivo spezzato da quattro curve ad angolo retto rendono improbabile una volata pulita tra i velocisti puri.

I favoriti

Con 2.200 metri di dislivello complessivo e un arrivo tutt’altro che pianeggiante, gli esperti del settore indicano Mathieu van der Poel come nome di riferimento, seguito da Mads Pedersen e Jasper Stuyven. In seconda fascia figurano Magnus Cort, Filippo Ganna e Michael Matthews, mentre tra le ruote veloci pure restano in corsa Biniam Girmay, Jasper Philipsen e Olav Kooij, anche se il finale mosso potrebbe penalizzarli.

La classifica generale del Tour de France 2026

Dopo sedici tappe, la maglia gialla resta salda sulle spalle di Tadej Pogačar, che conserva un vantaggio di 4’32” su Remco Evenepoel, secondo, e di circa 6’51” su Isaac Del Toro, terzo. La tappa di oggi non dovrebbe stravolgere gli equilibri di classifica, ma resta comunque un tassello importante in vista del trittico alpino che deciderà la vittoria finale, con l’Alpe d’Huez all’orizzonte nei prossimi giorni.

Dove vederla in tv e streaming