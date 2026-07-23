Trump accoglie salme di 4 soldati Usa morti, nuovi attacchi su Iran

Dover, 23 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno partecipato alla cerimonia in memoria di quattro militari statunitensi caduti durante le operazioni in Medio Oriente, consegnando le loro salme alle famiglie, nella base aerea di Dover, nel Delaware.È la terza cerimonia di questo tipo a cui Trump prende parte dall’inizio dell’attacco di Usa e Israele contro l’Iran. I soldati americani morti nel conflitto al momento sono 17.Nel frattempo gli Stati Uniti hanno sferrato attacchi contro obiettivi militari iraniani per la dodicesima notte consecutiva – come annunciato dal Comando Centrale degli Stati Uniti che ha diffuso questi video – mentre l’Iran continua a colpire i Paesi del Golfo. Trump da parte sua insiste nel sostenere la possibilità di un accordo, incolpando Teheran per tutti i tentativi falliti.”Stanno subendo un duro colpo e vogliono raggiungere un accordo”, ha detto durante un evento elettorale in Georgia. “Ogni volta che stipulano un accordo, vogliono modificarlo. Non sono pronti. Lo saranno molto presto”.