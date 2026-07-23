Calciomercato 23 luglio 2026: acquisti, cessioni e rumor di Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli. Da Summerville a Gatti, le trattative

La sessione estiva di calciomercato entra nel vivo e le big di Serie A, fin qui rimaste tutto sommato bloccate, tentato l’accelerata su più fronti. Tra cessioni improvvise, difensori da sostituire dopo infortuni pesanti e trattative internazionali ancora aperte, ecco il quadro aggiornato a oggi, giovedì 23 luglio, per Roma, Milan, Inter, Juventus e Napoli.

Roma: sfuma Summerville, si punta su Nusa

Il colpo più doloroso dell’estate giallorossa riguarda Crysencio Summerville: l’esterno olandese, dato quasi per certo al West Ham, ha scelto invece l’Al Hilal, che lo ha convinto con un maxi ingaggio. Una situazione per certi versi simile a quella registrata ad inizio mese, con Mason Greenwood che sembrava a un passo, salvo poi accettare la proposta dei turchi del Fenerbahce.

Dopo lo scivolone su Summerville, la Roma ha virato con decisione su Antonio Nusa, esterno norvegese classe 2005 del Lipsia, valutato circa 40 milioni: sono già iniziati i primi contatti diretti tra i club ma la trattativa appare in salita sia per il costo del cartellino e sia per la presenza di diversi club di Premier League che sono in agguato. In caso di partenza di Koné, il nome caldo per il centrocampo resta Kephren Thuram, mentre per l’attacco si continua a monitorare il profilo di Tresoldi che diventerebbe il vice-Malen.

Al momento sul fronte cessioni si registra quella di Tommaso Baldanzi che ha lasciato Trigoria in prestito con obbligo di riscatto per il Genoa, un’operazione da circa 10 milioni di euro. Sul fronte rinnovi, dopo lo smacco di Celik che è all’ultimo secondo è passato alla Juventus, resta ancora da definire la situazione di Lorenzo Pellegrini, mentre Paulo Dybala ha già prolungato il proprio contratto fino al 2027.

Milan: Amorim lancia il nuovo corso, arriva Gonçalo Ramos

Archiviata una stagione complicata, il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo allenatore per aprire un ciclo diverso. Il colpo più roboante dell’estate rossonera porta il nome di Gonçalo Ramos, arrivato per una cifra vicina ai 75 milioni più 5 di bonus. Altro colpo è stato Mario Gila, il difensore centrale acquistato per 30 milioni di euro.

Sul fronte rinnovi, Luka Modric ha accettato di restare per un’altra stagione con un contratto da 4,5 milioni più bonus, mentre Francesco Camarda è atteso a breve alla firma per il prolungamento fino al 2031.

Resta invece da monitorare la situazione di Rafael Leao: sull’attaccante portoghese si sono mosse Galatasaray e Fenerbahce, pronte a offrire più di 10 milioni di ingaggio, anche se i contatti sono ancora nella fase iniziale. In entrata, il nome emerso nelle ultime ore è quello di Franco Mastantuono, reduce da una stagione con poco spazio, mentre per il centrocampo si è parlato anche di Konstantinos Karetsas, che sembra però più vicino al Borussia Dortmund.

Inter: Stankovic e Akanji riscattati, si punta su Romero

Il mercato nerazzurro si muove soprattutto sui rinnovi di contratto e sui riscatti: confermati sia Alexandar Stankovic, riscattato dal Bruges, sia Manuel Akanji, riscattato dal Manchester City. Tra i portieri è arrivato Ivan Provedel, per circa 3 milioni di euro. Sul fronte uscite, l’Inter ha salutato quattro colonne della difesa e del centrocampo: Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, tutti svincolati a fine contratto. Ceduto a inizio mercato anche Denzel Dumfries, con il Real Madrid che ha pagato la clausola da 20 milioni di euro.

Per rinforzare il reparto arretrato, il club nerazzurro segue con interesse Cristian Romero del Tottenham, anche se le elevate richieste economiche degli Spurs stanno complicando l’operazione. Sulla fascia, l’idea principale porta a Djed Spence, mentre a centrocampo restano vive le trattative per Akinsanmiro e per il giovane Massolin.

Juventus: Vlahovic libero, trattativa bloccata per Dibu Martinez

Capitolo delicato quello delle uscite bianconere: Dusan Vlahovic è ufficialmente svincolato dal 30 giugno, dopo la scadenza del contratto e il mancato accordo per il rinnovo, mentre hanno lasciato Torino anche Filip Kostic e, dal prestito, Holm, tornato poi al Bologna. Muharemovic è stato invece ceduto al Leeds. Un vero e proprio colpo a sorpresa è stato quello di Zeki Celik, letteralmente strappato alla Roma mentre stava trattando il rinnovo. Ma il club non si è fermato qui e ha già acquistato anche Jeff Ekhator dal Genoa per 16 milioni.

Per la porta la Juventus ha un accordo di massima con Emiliano “Dibu” Martinez, ma la trattativa con l’Aston Villa resta bloccata sulla richiesta di 12 milioni degli inglesi: come alternative restano sul taccuino Guglielmo Vicario, Noah Atubolu e David De Gea. Per l’attacco, il nome principale è sempre quello di Randal Kolo Muani, anche se il PSG non considera più la Juventus una priorità per la cessione; parallelamente prosegue il lavoro per Mateo Pellegrino del Parma, con i bianconeri che vorrebbero chiudere intorno ai 25 milioni. Non è escluso, secondo alcune indiscrezioni, che le parti possano riaprire un discorso anche con lo stesso Vlahovic per un possibile ritorno.

Napoli: emergenza difensore dopo l’infortunio di Buongiorno

Il mercato azzurro è stato scosso dall’infortunio di Alessandro Buongiorno, operato proprio oggi e fermo per oltre quattro mesi: una tegola che ha spinto il club ad accelerare sull’acquisto di un nuovo centrale difensivo. Sul fronte cessioni, il Napoli sta definendo diverse uscite: Ambrosino verso il Modena, Zerbin e Hasa verso il Frosinone, mentre il Verona resta interessato a Cheddira e il Palermo tratta il prestito di Rao.

Per la difesa, il nome più caldo è quello di Federico Gatti della Juventus, gradito ad Allegri, anche se trattare con una diretta concorrente resta complicato. In alternativa il club azzurro segue Oumar Solet dell’Udinese, mentre resta sullo sfondo la pista che porta a Benoit Badiashile del Chelsea, per ora senza sviluppi concreti.