Tour de France, tappa 18 Voiron-Orcières Merlette: percorso, favoriti di giornata e dove seguire la diretta in tv e streaming oggi 23 luglio

Il Tour de France 2026 entra nel vivo del suo tratto più duro. Oggi, giovedì 23 luglio, si corre la diciottesima tappa, un primo assaggio di Alpi prima del weekend che deciderà la classifica generale a Parigi. Partenza da Voiron, nell’Isère, e arrivo a Orcières-Merlette, nelle Alte Alpi, per un totale di 185,2 chilometri e quasi 4.000 metri di dislivello.

Il percorso: cinque salite verso l’arrivo in quota

La tappa si preannuncia selettiva fin dalle prime battute. Al chilometro 25 i corridori affrontano la prima ascesa di giornata, la Côte d’Engins, un GPM di prima categoria di 11,4 chilometri al 5,4% di pendenza media. Dalla cima si continua a salire per altri 16 chilometri, prima di una discesa che porta ai piedi della Côte de Monteynard, seconda categoria di 9,7 chilometri al 5%. Poco dopo tocca alla Côte de Terrasses, terza categoria di 3,4 chilometri al 6,6%.

Da qui la strada resta in quota per una cinquantina di chilometri, passando dal traguardo volante di Corps, prima della penultima difficoltà: la Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, terza categoria di 2,5 chilometri al 6,9%. Gli ultimi 12 chilometri si sviluppano poi sulla salita conclusiva di Orcières-Merlette, prima categoria di 7,1 chilometri al 6,7%, dove è previsto l’arrivo.

I favoriti di giornata

Con i due arrivi in quota sull’Alpe d’Huez ormai alle porte nel weekend, gli uomini di classifica potrebbero scegliere di amministrare le energie anche oggi. Tadej Pogacar, saldamente in maglia gialla, dovrebbe limitarsi a controllare la corsa, mentre la sfida per completare il podio a Parigi si gioca tra Remco Evenepoel, Isaac del Toro e Seixas, destinati a darsi battaglia nelle prossime tappe più che in questa.

Proprio per questo, la tappa odierna si candida a essere terreno ideale per la fuga da lontano. Tra i nomi più indicati per il successo di giornata spicca Richard Carapaz, insieme a Tom Pidcock, entrambi specialisti di questo tipo di percorsi mossi e non decisivi per la generale. Da tenere d’occhio anche i corridori del Lidl-Trek, con Juan Ayuso e Mattias Skjelmose pronti a tentare l’attacco a sorpresa. Diverse squadre, dalla UAE alla Decathlon, passando per Lidl-Trek e Red Bull-Bora, potrebbero avere interesse a giocarsi la vittoria di tappa con un uomo lanciato in fuga.

Orari e dove vedere la tappa in tv e streaming

La diciottesima tappa prende il via da Voiron intorno alle 12:45, con arrivo a Orcières-Merlette atteso per le 17:30 circa. La diretta sarà visibile in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, oltre che sui canali Eurosport. Per lo streaming, il Tour de France 2026 è disponibile gratuitamente su RaiPlay, oltre che in abbonamento su HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

Con tre tappe alpine ancora da affrontare prima dell’arrivo finale sui Campi Elisi di domenica 26 luglio, questa giornata sulle prime pendici delle Alpi potrebbe già offrire indicazioni preziose sullo stato di forma dei big in vista del gran finale.