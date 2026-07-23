Bambino di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri quattro compagni d’asilo ricoverati. La Procura di Vibo Valentia apre un’inchiesta

Un bambino di un anno e mezzo, originario di Zungri, è morto all’ospedale di Catanzaro dopo essere stato ricoverato con un quadro clinico grave, mentre altri quattro piccoli che frequentano lo stesso asilo nido di Tropea sono finiti in ospedale con disturbi simili. Tre sono già stati dimessi; uno resta ricoverato nel capoluogo calabrese. Il piccolo era stato portato inizialmente in una struttura sanitaria di Vibo Valentia.

Il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il trasferimento d’urgenza a Catanzaro, dove i medici avrebbero riscontrato un sospetto quadro di setticemia. Nonostante i tentativi dei sanitari, il bambino è morto poco dopo. La Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia dei genitori. La cartella clinica è stata acquisita dagli investigatori, mentre la salma è stata posta sotto sequestro. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e a stabilire se esista un collegamento con i malori accusati dagli altri bambini.

Un bambino di 18 mesi muore in ospedale a Catanzaro, altri quattro compagni d’asilo ricoverati

Le verifiche si concentrano ora sull’asilo frequentato dal piccolo e sulla possibile origine dei disturbi gastrointestinali comparsi tra diversi alunni. Secondo le informazioni emerse finora, sarebbero circa dieci i bambini che hanno manifestato problemi; per cinque, compreso il piccolo poi deceduto, si è reso necessario il ricovero. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha avviato gli accertamenti e convocato un vertice urgente per ricostruire la successione degli eventi. La scuola aveva segnalato all’Asp l’insorgenza dei primi casi e chiesto indicazioni sulle misure da adottare. In via precauzionale, la struttura ha quindi sospeso le attività e informato le famiglie.

La Procura di Vibo Valentia apre un’inchiesta: le ipotesi al vaglio

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un’infezione batterica. La dirigente dell’asilo ha riferito che gli accertamenti riguardano anche il Clostridium difficile, ma al momento non esiste alcuna conferma che sia questo il batterio responsabile né che il contagio sia avvenuto all’interno della scuola. Solo gli esami microbiologici e l’autopsia potranno fornire risposte. Nel frattempo è stata disposta una sanificazione straordinaria dei locali con prodotti impiegati anche in ambito sanitario. Resta da chiarire quando e dove sia iniziata l’eventuale catena di contagio, quali siano state le modalità di trasmissione e se vi siano state omissioni o ritardi. L’inchiesta della magistratura e le verifiche dell’Asp dovranno fare luce su una tragedia che ha sconvolto la famiglia del piccolo e l’intera comunità.