Usa-Iran, tredicesima notte di attacchi americani

Milano, 24 lug. (askanews) – Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Le immagini diffuse dal Comando centrale americano mostrano quelli che Centcom presenta come attacchi contro obiettivi militari iraniani.Secondo Washington, è la tredicesima notte consecutiva di raid: nel mirino centri di comando, depositi di droni, reti di comunicazione, siti di sorveglianza costiera e installazioni marittime.Teheran ha diffuso a sua volta immagini attraverso la tv di Stato e sostiene di avere lanciato droni contro basi americane in Bahrain e Giordania.L’esercito iraniano afferma di avere colpito obiettivi militari statunitensi tra cui la base aerea di Isa, in Bahrain, e serbatoi di carburante e depositi nella base di Al-Azraq, in Giordania.