Dopo il colpo di ieri della Roma, con l’acquisto di Castro dal Bologna, il calciomercato riparte con poche novità nella giornata di martedì 28 luglio 2026. La più importante riguarda John Stones, il difensore inglese svincolato dal Manchester City: se ieri sembrava vicino alla Juventus, oggi sembra quasi certo, invece, il suo passaggio all’Inter.

La squadra di Chivu è in cerca di un rinforzo in difesa per rimpiazzare Acerbi e De Vrij e Stones potrebbe essere un’ottima soluzione, a costo praticamente zero. La Juventus intanto continua a guardare all’attacco, ma anche al portiere, mentre il Napoli e il Milan sembrano al momento più guardinghe. Vediamo tutte le ultime novità del calciomercato di martedì 28 luglio.

L’Inter vicinissima a Stones per la difesa

Se ieri John Stones sembrava vicino alla Juventus, oggi sembra invece fatta per il suo passaggio all’Inter. Il difensore della nazionale inglese, svincolato dal Manchester City, ha dato l’ok (per ora solo verbale) al trasferimento a Milano. Il difensore dovrebbe firmare un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione.

La Juventus continua la caccia agli attaccanti

La Juventus continua l’assalto a Kolo Muani, ma intanto si guarda anche attorno. Sul fronte attaccanti, spiega Sky Sport, punterebbe a Pellegrino con la formula del prestito, mentre ha avviato sondaggi anche per Zirkzee. C’è poi la questione portiere: in attesa di capire se si possa arrivare a Dibu Martinez, la Juve ha avviato dei contatti con il Parma per Suzuki.

Calciomercato, la Roma accoglie Castro

La Roma il suo colpo di mercato l’ha portato a termine ieri, con l’accordo chiuso per l’acquisto di Santiago Castro dal Bologna. Un’operazione da 35 miliardi più bonus del 10% sulla futura rivendita. Si tratta di uno dei trasferimenti più costosi della storia del club, al quinto posto per il club giallorosso. Dietro a Dovbyk, che passerà al Bologna in prestito nell’ambito della trattativa per Castro. Oggi le visite mediche per Castro a Roma (accolto questa mattina dai tifosi) e per Dovbyk a Bologna.

Il calciomercato di Milan e Napoli

Mentre il Milan cerca di chiudere la cessione di Rafael Leao (oggi l’incontro con gli emissari del Fenerbahce con il Galatasaray spettatore interessato), allo stesso tempo chiude la trattativa con il Troyes per il difensore centrale Sankhoun Diawara, al prezzo di 3 milioni più bonus. Il Napoli, invece, insiste nel suo pressing per Tiago Gabriel: è lui il giocatore che Massimiliano Allegri vuole, considerando anche la sua giovane età (22 anni ancora da compiere). Ma sulle cifre restano le distanze.

Le altre trattative di martedì 28 luglio

Nel frattempo proseguono le trattative anche per le altre squadre di Serie A. Il Genoa punta sul ventiduenne Ure, centravanti che si è messo in luce in Svezia. Pietro Comuzzo, intanto, diventerà un giocatore del Torino: con la Fiorentina è stato chiuso l’accordo per un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 19 miliardi.