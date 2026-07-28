Tutti i movimenti di giornata del Calciomercato.

Juventus, addio a Openda (senza rimpianti)

Giornata di movimento in attacco per i bianconeri, con l’unica ufficialità che riguarda però una cessione. Lois Openda saluta Torino e va in prestito oneroso al Lione fino al 30 giugno 2027, per un corrispettivo di 3,5 milioni: un bottino modesto per un giocatore che nell’ultima stagione ha totalizzato 34 presenze e solo 2 gol. Resta invece in stand-by la situazione Kolo Muani, che aspetta un segnale per unirsi al gruppo in tournée, con la trattativa per il passaggio dal Psg che dovrebbe chiudersi intorno ai 45 milioni con i bonus. Riprende quota anche la pista che porta ad Alexander Sorloth, per cui l’Atletico Madrid potrebbe chiedere circa 40 milioni, ma la sensazione è che la Juve voglia prima sciogliere il nodo Vlahovic, ancora svincolato e alla ricerca di un’offerta che soddisfi lui e il suo entourage.

Colpo Inter: preso lo svincolato Stones

Colpo in difesa per i nerazzurri: è fatta per John Stones, svincolato dopo la fine dell’esperienza al Manchester City e conteso anche da Chelsea e Arsenal. Contratto di due anni a 4 milioni netti a stagione per l’inglese, che giovedì sarà a Milano per visite mediche e firma. Un’operazione che rappresenta un’eccezione rispetto alla linea di Oaktree, poco incline a prendere giocatori a parametro zero e non più giovanissimi (32 anni), con qualche interrogativo legato alla tenuta fisica dopo due stagioni condizionate dagli infortuni.

Con l’urgenza in difesa risolta, Marotta e Ausilio possono ora trattare con più calma sia il rinnovo di Cristian Romero con il Tottenham (che chiede 50 milioni) sia l’eventuale assalto a Curtis Jones del Liverpool, seguito dai nerazzurri da gennaio. Sul fronte uscite, l’agente di Davide Frattesi, Giuseppe Riso, conferma che sono in corso “movimenti” sul futuro del centrocampista, con possibili sviluppi a breve.

Operazione incrociata sull’asse Roma e Bologna

Operazione incrociata tra le due squadre. Santiago Castro è arrivato a Roma nella notte e nella giornata di ieri ha firmato con i giallorossi dopo le visite mediche, per un’operazione da 35 milioni più bonus. Il Bologna, dall’altra parte, accoglie in prestito con diritto di riscatto l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, atterrato in mattinata a Bologna e accolto dal ds Marco Di Vaio.

Trattiva aperta Milan-Fenerbahce per Leao. La distanza è di 10 milioni

Giornata di incontri per i rossoneri, impegnati in tournée in Australia. A Casa Milan si è tenuto un vertice con il Fenerbahce per discutere della cessione di Rafael Leao, senza però trovare l’accordo: il club turco offre 40 milioni, il Milan ne chiede dieci in più, mentre al portoghese sarebbe stato proposto un contratto pluriennale da 8 milioni a stagione (fino a 12 con i bonus). Le parti si sono aggiornate a breve.

Sfumato invece Konstantinos Karetsas, finito al Borussia Dortmund, il Milan valuta ora il profilo di Matias Soulé della Roma per il ruolo di trequartista. In Australia, intanto, prima giornata di allenamenti a Perth per la squadra di Amorim, con il difensore Sankhoun Diawara atteso a breve in gruppo dopo la firma del contratto.

Manchester City: assalto Real a Rodri

Doppio movimento per i Citizens. Sul fronte rinnovi, Josko Gvardiol ha prolungato il contratto fino al 2031, blindando uno dei perni della difesa di Enzo Maresca. Sul fronte cessioni, invece, il City rischia di dover affrontare l’assalto del Real Madrid per Rodri: secondo “Marca”, i Blancos punterebbero forte sul centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2027, con un’offerta vicina ai 50-60 milioni nonostante il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno. Sulla stessa pista si sono affacciati anche Psg e Barcellona, ma i Blancos sarebbero in vantaggio. Il City, secondo la stampa britannica, sarebbe pronto a lasciarlo partire solo se sarà lo stesso Rodri a chiederlo, visto che Maresca lo considera un punto fermo della squadra