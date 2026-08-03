Calciomercato, le news di lunedì 3 agosto: la Juve ufficializza Kolo Muani e Alajbegovic e accelera su Vicario

Parte una nuova settimana di calciomercato, con la Juventus protagonista delle ultime ore: dopo aver ufficializzato gli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, i bianconeri provano ad avvicinarsi anche a Vicario, prima scelta per la porta. Si muove anche l’Inter, che aspetta notizie dall’Inghilterra su più fronti, tra Romero, Spence e Jones.

Per la Roma si complica la strada verso Nusa e si punta quindi a chiudere con Read, anche se le parti restano lontane (ma non lontanissime). Il Napoli si muove sul fronte delle cessioni mentre a Firenze arriva Joao Mario e il Genoa punta El Shaarawy. Vediamo tutte le ultime news di calciomercato di lunedì 3 agosto 2026.

La Juventus protagonista delle ultime ore di calciomercato: ora è in caccia di Vicario

Per la Juventus l’attenzione, dopo l’ufficializzazione degli acquisti di Kolo Muani e Alajbegovic, si sposta sul portiere. La prima scelta sembra ora Guglielmo Vicario, soprattutto nel caso in cui il Tottenham sia disposto ad accettare un prestito. In salita, invece, la strada che porta a Zion Suzuki: per il portiere del Parma in pole c’è il Psg, che ha fatto un’offerta da 28 milioni più bonus. I bianconeri intanto sono vicini a cedere in prestito al Sassuolo Adzic.

L’Inter aspetta notizie dall’Inghilterra

L’inter continua a lavorare per cercare un’intesa e portare a casa due importanti acquisti: Curtis Jones e Romero. I nerazzurri, inoltre, inseguono Moussa Diaby e sperano che dal Tottenham possa arrivare qualche apertura anche su Spence.

Il calciomercato del Napoli: giornata di cessioni

Il Napoli dice addio a Gutierrez (destinazione Bayer Leverkusen) e si avvicina anche alla cessione di Romelu Lukaku: l’attaccante belga potrebbe passare all’Atlanta United, che ha presentato la sua offerta, anche se il club chiede 11 milioni.

La Roma cerca l’accordo su Read

Poche novità sul fronte della Roma, che continua a trattare per Nusa e Read. Per il terzino del Feyenoord i giallorossi offrono 25 milioni ma gli olandesi ne chiedono 28. In salita la strada per Nusa, per il quale il Lipsia non è disposto a scendere sotto i 55 milioni.

Le altre trattative di calciomercato del 3 agosto

La Fiorentina accoglierà nelle prossime ore Joao Mario, con le visite mediche previste in mattinata. L’Atalanta punta a Sebastiano Esposito, in uscita dal Cagliari. Il Genoa di Daniele De Rossi vuole invece El Shaarawy.

Due colpi arrivano dalla Premier league: il Brentford ha acquisto il centrocampista Mamadou Sangarè dal Lens per 48 milioni, mentre il Chelsea ha ufficializzato l’acquisto di Barco dallo Strasburgo.