Trump firma il decreto per rinominare il Lago Ontario “Lake America”

Washington, 28 ago. (askanews) – Dopo il Golfo del Messico, ora anche il Lago Ontario: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il decreto per rinominare il grande lago che separa l’omonima provincia canadese dagli Stati Uniti, “Lake America”. Nel farlo, Trump ha ribadito le richieste della sua amministrazione nella guerra commerciale intrapresa contro il Canada, di cui il cambio di nome al lago per decreto è soltanto l’ultima mossa a effetto. “Possono continuare a produrre le loro auto per il Canada. Ma non vogliamo che ne producano per gli Stati Uniti d’America. È molto semplice. Lo stesso vale per molti altri prodotti. Quindi, il cambio di nome del lago, ‘Lake America’, è una cosa a cui pensavo da molto tempo, in realtà. Come sapete, abbiamo già preso qualcosa che si chiamava ‘Golfo del Messico’. L’abbiamo cambiato, e ora è comunemente chiamato Golfo d’America. Quindi, se ci pensate, abbiamo un golfo e abbiamo un lago. Ora ci manca solo un oceano. Quindi, forse dovremo cambiare il nome dell’Atlantico e, o, del Pacifico. Forse li cambieremo entrambi” Su X è arrivata la reazione del primo ministro canadese Mark Carney: “Il nome Lake Ontario deriva dalla parola Wendat Ontari’io, che, in modo appropriato, significa: il lago è bello, il lago è grande”, ha scritto Carney. “Il nome ha più di 400 anni, precedente sia alla Confederazione del Canada sia alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America”. “Sappiamo che l’America sta cambiando. Le sue relazioni commerciali, le sue politiche estere, i suoi monumenti nazionali, i suoi idronimi”, ha aggiunto Carney. “Anche i canadesi sanno che nominare la realtà significa chiamarlo Lake Ontario – allora, oggi e sempre”, ha concluso il leader canadese.