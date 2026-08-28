Nepal, l'alluvione è una catastrofe: 489 morti e 977 dispersi. E la polizia locale avverte: “Rischio di nuove esondazioni”

Il bilancio delle vittime della spaventosa alluvione in Nepal continua a salire e ormai, secondo fonti locali, ha raggiunto i 489 decessi accertati. Al momento, le autorità segnalano anche 63 feriti e addirittura 977 dispersi, tra cui 517 cittadini stranieri, tre dei quali italiani.

Per le operazioni di ricerca e soccorso risultano impiegati più di 5.100 tra poliziotti e militari, insieme a 15 elicotteri, nella speranza di salvare altre vite umane, oltre alle 1.545 persone già tratte in salvo.

Emergenza infinita: gli esperti avvisano sul rischio di una nuova alluvione

Un’emergenza infinita che rischia di aggravarsi ulteriormente, perché la polizia del Nepal ha diramato un’allerta segnalando che una diga ha registrato una “breccia sul versante tibetano”. A darne notizia è la Bbc, che precisa che le forze dell’ordine esortano la popolazione locale, i soccorritori e le forze di sicurezza a restare in allerta e a spostarsi in un luogo sicuro.

“È giunta notizia di un leggero aumento del flusso di acque limacciose nella stessa zona interessata in precedenza da una grave inondazione, lungo il fiume Bhote Koshi, nel distretto di Rasuwa, e sussiste il rischio di ulteriori esondazioni”: lo ha dichiarato il portavoce dell’autorità nepalese per la gestione dei disastri, Shanti Mahat.

La Cina si dice pronta ad assistere il Nepal nei soccorsi

Davanti a questa catastrofe, causata dal cedimento di un ghiacciaio che ha scatenato la gigantesca alluvione, il presidente cinese Xi Jinping ha offerto l’assistenza della Cina al Nepal nelle operazioni di soccorso dopo le alluvioni mortali che hanno colpito l’area al confine tra i due Paesi.

A raccontarlo è l’agenzia Xinhua, citando un messaggio di condoglianze al presidente nepalese, nel quale Xi ha affermato che la Cina è disposta ad assistere attivamente il Nepal nelle operazioni di soccorso e a fornire, per quanto possibile, sostegno e aiuti.