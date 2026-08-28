È morto Re Harald V di Norvegia: il Paese sotto choc

È morto Re Harald V di Norvegia: era ricoverato da tempo per una grave patologia legata al sangue. Il Paese sotto choc

Re Harald V di Norvegia è morto. A dare la triste notizia è stata la Casa reale norvegese. Il sovrano, 89enne, era ricoverato da tempo al Rikshospitalet, l’ospedale nazionale di Oslo, per una malattia del sangue scoperta in seguito a un controllo di routine. La situazione è poi degenerata a causa di un’infezione batterica nel sangue, tanto che ieri era apparsa ormai del tutto compromessa.

Con il decesso del monarca, il più anziano del mondo, il nuovo sovrano è il principe Haakon, 53enne, mentre la moglie Mette-Marit assume il ruolo previsto dalla successione. Già da ieri, prima dell’annuncio ufficiale, in molti a Oslo si erano avvicinati al Palazzo reale per deporre dei fiori.

Stando a quanto trapela, il monarca soffriva di anemia emolitica, una malattia del sangue che provoca la distruzione anormalmente rapida dei globuli rossi.

Malgrado la malattia, insieme alla moglie, la regina Sonja, aveva in programma di visitare diversi comuni in giro per la Norvegia nel corso dell’autunno. L’ultima apparizione pubblica di re Harald V è stata in occasione del rientro in patria della Nazionale di calcio dai Mondiali disputati negli Stati Uniti.