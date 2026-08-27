Mosca: sulla visita del capo Cia notizie allarmistiche, solite bufale

Milano, 27 ago. (askanews) – Il Cremlino respinge le speculazioni dei media sulla visita del direttore della Cia a Mosca all’inizio di questa settimana, dopo che alcune notizie avevano riportato che il capo dell’intelligence statunitense John Ratcliffe aveva messo in guardia la Russia contro un attacco alla NATO. “Molte notizie allarmistiche di questo tipo vengono pubblicate in questo momento. Ovviamente, non hanno nulla a che vedere con la realtà”, afferma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.