L’estate, con il caldo estremo, non è ancora finita. Quando mancano una manciata di giorni a settembre, l’Italia si appresta ad affrontare la quinta e ultima ondata di caldo africano. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilMeteo.it, questo colpo di coda dell’estate sarà relativamente breve, ma porterà le temperature massime, soprattutto al Sud e in alcune zone del Centro, a valori “particolarmente elevati”.

Come emerge dalle immagini satellitari, l’anticiclone africano sta tornando a rafforzarsi, spingendosi verso il Nord Europa e interessando anche buona parte del continente, fino alla Danimarca. Un evento che, sempre secondo i meteorologi, potrebbe comportare anche il trasporto di sabbia dal Sahara.

In arrivo al Centro-Sud la quinta ondata di caldo

Già nelle prossime ore, l’afa e il caldo estremo torneranno a sconvolgere le giornate degli italiani. In particolare, sono previsti 42 gradi a Caltanissetta, 40 a Oristano e 39 a Cosenza, mentre il caldo intenso tornerà a interessare anche il Centro, con 36 gradi a Firenze e 35 a Roma.

Il picco di questa quinta ondata è atteso tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, dopo il quale dovrebbe esserci un lieve calo termico.

Salvo colpi di scena, venerdì dovrebbe essere la giornata più calda dell’intera estate, soprattutto in Sicilia e sul medio Adriatico. In Sicilia orientale sono possibili punte di 44-45 gradi, mentre in Sardegna si potranno raggiungere i 44 gradi, accompagnati da notti particolarmente calde, con temperature minime in pianura localmente superiori ai 25 gradi.

Nel resto del Centro-Sud sono attesi 42 gradi a Foggia, 40 a Isernia e 38-39 gradi a Roma. Va meglio al Nord, dove il cielo sarà soleggiato o leggermente velato, con qualche addensamento sulle Alpi.

Da sabato un lieve miglioramento

La svolta meteorologica, però, arriverà sabato, quando l’Italia sarà completamente divisa in due. Al Centro le temperature inizieranno a diminuire, con Roma e Firenze intorno ai 34 gradi, mentre il Sud continuerà a essere interessato da condizioni di caldo eccezionale, con la possibilità di nuovi record per la terza decade di agosto.

Al Nord è attesa una giornata soleggiata, ma con temperature in sensibile calo.

Per quanto riguarda i temporali, sabato potrebbero verificarsi fenomeni rapidi e di breve durata, ma il peggioramento sarà limitato.