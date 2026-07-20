Dall'afa insopportabile, ai nubifragi e al calo termico: il ribaltone meteo che cambia tutto e divide in due l'Italia

Le temperature record e l’afa insopportabile delle ultime settimane hanno le ore contate. Questa settimana l’anticiclone subtropicale che sta infuocando il clima italiano si appresta a lasciare spazio a correnti d’aria sensibilmente più fresche, provenienti dai quadranti settentrionali, portando a un generale calo delle temperature e al ritorno dei temporali su diverse aree del Paese.

A spiegare cosa ci aspetta è Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la svolta meteo produrrà i primi effetti già oggi al Nord, per poi estendersi, nei prossimi due giorni, alle regioni adriatiche e al Centro-Sud.

Città come Venezia, Trieste e Ancona passeranno da massime intorno ai 35 gradi a valori compresi tra 28 e 29 gradi, mentre le minime scenderanno da circa 24 a 19-20 gradi, con temperature localmente anche inferiori alla media del periodo.

Il meteo taglia in due l’Italia

Come spesso accade durante i bruschi cambi di scenario estivi, è prevista una marcata instabilità atmosferica, con possibili rovesci soprattutto sulle pianure del Nord-Est, lungo le coste adriatiche e sulla dorsale appenninica centrale. Secondo i più recenti modelli previsionali, non si possono escludere fenomeni di forte intensità, con grandinate di medie o grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

In attesa che questa tregua dal caldo raggiunga anche il Centro-Sud, oggi nel Meridione continueranno a dominare afa e temperature estreme. La situazione resta particolarmente critica in Sardegna e Sicilia, dove oggi e domani si potranno raggiungere picchi di 44-45 gradi.

Le previsioni per oggi

Oggi sono attesi temporali sul Nord-Est, mentre al Centro prevarranno sole e caldo intenso. Al Sud il tempo resterà stabile, con temperature eccezionalmente elevate.

Domani, martedì 21 luglio, al Nord e lungo le regioni adriatiche del Centro saranno frequenti i temporali, mentre al Sud persisteranno condizioni di tempo soleggiato con valori fino a 45 gradi.

Mercoledì il tempo tornerà in prevalenza soleggiato al Nord, mentre acquazzoni interesseranno i rilievi e le coste adriatiche del Centro. Qualche isolato episodio di instabilità sarà possibile anche al Sud. La tregua dal caldo africano, secondo le attuali proiezioni, potrebbe durare fino all’inizio della prossima settimana.