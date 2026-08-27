La telenovela dell’estate e i relativi mal di pancia sono finalmente giunti al capolinea: Moise Kean è pronto a diventare il nuovo punto di riferimento offensivo del Como. Dopo un periodo di fortissima tensione, culminato in un allenamento in solitaria e in una pesante multa, la Fiorentina ha capitolato di fronte all’offerta irrinunciabile del club comasco: 40 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus.

Fiorentina, arriva Zirkzee

Cesc Fabregas ottiene così il centravanti di peso che cercava per il suo ambizioso progetto. La Viola, incassati i milioni, non è rimasta a guardare e ha immediatamente sferrato l’assalto a Joshua Zirkzee. Fabio Paratici è al lavoro con il Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto, forte del gradimento totale dell’attaccante olandese, desideroso di rilanciarsi in Italia dopo l’esperienza al Bologna.

Il Como, d’altronde, si muove con grandissima intelligenza strategica. Con un occhio vigile ai rigidi criteri delle liste europee e alla necessità di inserire elementi di formazione italiana, la dirigenza lariana ha praticamente chiuso un altro colpo da novanta: Samuele Ricci dal Milan. Il centrocampista sbarcherà sul Lago in prestito oneroso, con un diritto di riscatto già fissato a 22 milioni di euro.

Milan, Leao ai saluti

Proprio in casa rossonera, intanto, si respira l’aria dei grandi addii. Il divorzio da Rafael Leao è ormai soltanto questione di tempo. A certificarlo in modo definitivo sono state le parole del tecnico Ruben Amorim: “Rafa è un ottimo calciatore, con la mentalità giusta potrebbe giocare in qualunque team, ma a volte è meglio cambiare squadra”. Un messaggio cristallino che spinge il portoghese lontano da Milanello.

Ora la palla passa al giocatore, sospeso tra il Galatasaray e l’Aston Villa. I turchi hanno messo sul piatto un’offerta che soddisfa le richieste di Gerry Cardinale: 8 milioni per il prestito e 42 di obbligo di riscatto, toccando i 50 milioni totali, con un super ingaggio da 12 milioni netti a stagione per il portoghese. Più bassa la proposta dei “Villans”, fermi a 45 milioni complessivi e 7 di stipendio.

Juve, sulle tracce di Kessiè

In casa Juventus, l’imperativo resta invece il potenziamento della mediana. L’amministratore delegato Cristiano Giuntoli è piombato con decisione su Franck Kessié, accelerando una pratica aperta già a giugno per anticipare la concorrenza della Roma, mossa con forza nelle ultime ore. I giallorossi, parallelamente, devono gestire la grana Jayden Oosterwolde: il problema medico del difensore si è rivelato più grave del previsto, con il rischio concreto di un’operazione tendinea e un lungo stop. Il ds D’Amico vuole trattenerlo, ma ridiscutendo i termini con il Fenerbahce: si punta a un prestito gratuito con condizioni di riscatto decisamente più stringenti.

Napoli, nel mirino Guiu del Chelsea

Grandi manovre anche in attacco. Il Napoli, salutato Romelu Lukaku, spinge per lo spagnolo classe 2006 Marc Guiu del Chelsea, individuato come perfetta alternativa a Rasmus Hojlund per lo scacchiere di Allegri. Ma il ds Manna segue anche una pista dell’ultima ora: il gigante tedesco Nick Woltemade del Newcastle.

Atalanta, 40 milioni per Rowe

Non si ferma nemmeno l’Atalanta, pronta a investire 40 milioni per l’inglese Jonathan Rowe del Bologna, che ha già chiesto la cessione. La Dea potrebbe persino ritoccare l’offerta al rialzo, forte della maxi plusvalenza in arrivo dal Chelsea per il baby gioiello Honest Ahanor (operazione superiore di 8 milioni rispetto alla cifra stanziata per Rowe). L’eventuale uscita dell’inglese libererebbe il posto a Bologna per Albert Gudmundsson.

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