Sondaggio Swg La7 del 7 settembre 2026: FdI stabile al 26,8%, Pd e M5S in calo. Vannacci sale al 7,7% e stacca Forza Italia

Roberto Vannacci non si ferma più. Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale, guadagna un altro 0,2% e sale al 7,7%, allungando ulteriormente su Forza Italia. È il dato che balza all’occhio nell’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 sulle intenzioni di voto, realizzato tra il 2 e il 7 settembre 2026. E non è un dettaglio che la rilevazione chiuda proprio nei giorni successivi al trionfo dell’AfD nel Land della Sassonia-Anhalt: il vento sovranista che attraversa l’Europa sembra soffiare anche sulle vele di Vannacci, che settimana dopo settimana rosicchia consensi e ridisegna gli equilibri nel centrodestra.

FdI stabile al comando, Pd e M5S in flessione

Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito: il 26,8% di questa settimana è identico a quello di sette giorni fa. Nessun scossone per la formazione di Giorgia Meloni, che consolida la leadership. Dietro, però, qualcosa si muove: il Pd di Elly Schlein perde uno 0,1% e scende al 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede lo 0,2% e scivola al 12,5%.

Forza Italia di Antonio Tajani lascia sul campo lo 0,2% e si ferma al 6,9%, ormai staccata in modo netto da Futuro Nazionale. Verdi e Sinistra guadagnano un decimale e salgono al 6,8%, a un soffio dagli azzurri. La Lega di Matteo Salvini resta stabile al 5,7%.

I partiti minori: da Azione a Sud chiama Nord

Più staccati, nel sondaggio politico del 7 settembre 2026, i partiti sotto la soglia del 4%: Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5%, +Europa all’1,4%. Chiudono Noi Moderati e Sud chiama Nord, entrambi all’1%.

Il sondaggio è stato realizzato da Swg tra il 2 e il 7 settembre 2026 per il Tg La7. La finestra di rilevazione comprende i giorni immediatamente successivi al voto in Sassonia-Anhalt, dove l’AfD ha ottenuto un risultato storico. Un contesto europeo che potrebbe aver influito sulla percezione dell’elettorato italiano, in particolare nell’area sovranista.