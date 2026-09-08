Le condizioni di Emma Bonino, ricoverata dalla serata di ieri all’ospedale Santo Spirito di Roma, restano stazionarie. È quanto emerge dal bollettino diffuso nelle ultime ore dai sanitari dell’ospedale, in contatto con il medico personale della leader radicale, Claudio Santini. La paziente, si legge nella nota, è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono giudicati accettabili. Il ricovero in terapia intensiva, precisano i medici, è disposto a scopo precauzionale.

Il ricovero d’urgenza e il codice rosso

L’allarme era scattato nel pomeriggio di domenica 7 settembre, quando Bonino, 78 anni, era stata soccorsa nella sua abitazione nel centro di Roma e trasportata in ambulanza al Santo Spirito in codice rosso per un aggravamento dei problemi respiratori che la accompagnano da tempo. “Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida”, aveva fatto sapere in serata il dottor Santini, confermando che la sua assistita stava rispondendo positivamente alle prime cure impostate dall’équipe ospedaliera.

Il precedente di novembre e la storia clinica

Non è la prima volta che Emma Bonino viene ricoverata al Santo Spirito. Nel novembre del 2025 la stessa struttura l’aveva accolta in terapia intensiva, con successivo trasferimento alla Stroke Unit del San Filippo Neri e dimissioni dopo circa una settimana. In quell’occasione i medici esclusero una recidiva del tumore al polmone che le era stato diagnosticato nel 2015, riconducendo il malore a un problema di natura metabolica. Anche il ricovero attuale, stando alle prime informazioni, è legato a un peggioramento dell’insufficienza respiratoria.

Il microcitoma che colpì il polmone sinistro di Bonino nel 2015 è una delle forme più aggressive di tumore polmonare. Dopo otto anni di chemioterapia, fu lei stessa ad annunciare la conclusione positiva dei trattamenti, senza aver mai interrotto l’attività politica.

Chi è Emma Bonino

Storica militante del Partito Radicale e cofondatrice di +Europa, Bonino è una delle figure centrali del radicalismo liberale e del femminismo italiano. Dagli anni Settanta è stata in prima linea nelle battaglie per il divorzio e la legalizzazione dell’aborto, arrivando ad autodenunciarsi per aver praticato interruzioni di gravidanza clandestine. Laureata in Lingue e letterature straniere alla Bocconi, parla sette lingue, arabo compreso. Commissaria europea per gli Aiuti Umanitari dal 1994 al 1999, ha gestito la crisi dei Grandi Laghi in Africa e i conflitti nei Balcani. In Italia è stata ministra del Commercio Internazionale nel governo Prodi II e ministra degli Esteri nel governo Letta.