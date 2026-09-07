Emma Bonino ricoverata d’urgenza in ospedale: è in gravi condizioni

Ansia per Emma Bonino: l’ex ministra e leader di +Europa è stata ricoverata in ospedale a Roma. Bonino è stata soccorsa in casa, nel centro della Capitale, durante il pomeriggio. La storica leader radicale è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al Santo Spirito e sarebbe in gravi condizioni. Repubblica parla di problemi respiratori, che hanno portato al ricovero, per l’ex senatrice. I medici dell’ospedale romano stanno sottoponendo Bonino ad alcuni esami. Secondo quanto riferito dal medico curante, Claudio Santini, i sanitari stanno valutando i parametri in seguito al peggioramento delle funzionalità respiratorie. Santini assicura che l’ex ministra è “vigile e lucida”.

Bonino era stata ricoverata al Santo Spirito già poco meno di un anno fa, nel novembre del 2025: in quel caso era stata trasferita in terapia intensiva per un malore. Dopo circa una settimana era stata dimessa. La storica leader radicale è stata anche colpita, circa dieci anni fa, da un tumore al polmone.