Il calo più pesante della tabella è il suo. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, nel sondaggio Only Numbers, pubblicato da BiDiMedia, realizzato il 2 e 3 settembre 2026, è al 26,5%: un punto e mezzo in meno rispetto alla rilevazione dell’8-9 giugno. In tre mesi arretrano anche Partito Democratico di Elly Schelin e Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, mentre l’unica crescita superiore al punto percentuale è quella di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, oggi al 7,2%, che appare inarrestabile e che rischia di creare non pochi grattacapi alla coalizione di centrodestra.

I dati del sondaggio Only Numbers del 2-3 settembre 2026

I numeri, mostrati durante RealPolitik su Rete 4, vedono Fratelli d’Italia prima lista al 26,5% (-1,5 rispetto a giugno), seguita dal Partito Democratico al 21,3% (-0,5) e dal Movimento 5 Stelle all’11,0% (-0,7). Forza Italia di Antonio Tajani si ferma al 7,8% (-0,5).

La notizia, oltre al vistoso calo di FdI, è anche quella su Futuro Nazionale che conferma il suo trend di crescita, smentendo quanti pensavano che il boom di Vannacci fosse legato all’effetto novità. Futuro Nazionale, infatti, vale il 7,2% con un +2,7 rispetto alla precedente rilevazione che non ha eguali. Non meno importante è la crisi della Lega di Matteo Salvini che continua la sua flessione (6,8%, -0,2 rispetto alla precedente rilevazione). Rilevante anche il risultato di Alleanza Verdi e Sinistra che guadagna consensi (6,8%, +0,3).

Chiudono la tabella Azione di Carlo Calenda (3,3%, +0,3), Italia Viva di Matteo Renzi (2,6%, -0,1), +Europa (1,4%, invariata) e Noi Moderati (1,0%, -0,1); la voce “Altri” raccoglie, invece, il 4,3% (+0,3).

Fratelli d’Italia, tre mesi da -1,5: il calo più netto della rilevazione

Come appare evidente, il dato clamoroso è quello sul partito della presidente del Consiglio. Nessuna lista perde quanto Fratelli d’Italia nell’arco tra le due rilevazioni. Il partito di Meloni resta il primo della tabella, con 5,2 punti di margine sul Partito Democratico, ma il vantaggio si sta assottigliando. Certo è vero che tutte e tre le forze di testa accusano una flessione, con il Pd che perde lo 0,5) e il M5S che arretra dello 0,7, ma il dato non può che preoccupare la premier.

Vannacci al 7,2%: è il partito che cresce di più

Come dicevamo, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è l’eccezione in una tabella quasi tutta con il segno meno: +2,7 punti, l’unico movimento attivo superiore al mezzo punto percentuale. Con il 7,2% di oggi vale 0,4 punti più della Lega e insegue Forza Italia (7,8%) a sei decimi di distanza.

Indecisi e astensione: il 43,1% resta alla finestra

La voce più pesante di tutte, però, non è una lista ma i ldato degli indecisi e degli astensionisti che oggi sono pari al 43,1% del campione. Ad onore del vero il dato è in calo di 0,9 punti rispetto a giugno, ma resta ben oltre il livello di guardia.

Come è stato realizzato il sondaggio Only Numbers

La rilevazione Only Numbers, pubblicata da BiDiMedia, è stata condotta il 2 e 3 settembre 2026 e confrontata con quella precedente dell’8-9 giugno, come indicato nella colonna delle differenze. Come si legge nella nota metodologica riportata nella tabella, si tratta di una “rilevazione scientifica-statistica basata su dichiarazioni anonime”. I dati sono stati mostrati durante RealPolitik, su Rete 4.

Sondaggio Only Numbers: le domande frequenti

Quanto perde Fratelli d’Italia nel sondaggio Only Numbers di settembre 2026?

1,5 punti percentuali rispetto alla rilevazione dell’8-9 giugno: oggi è al 26,5%, restando la prima lista della tabella.

Quale partito cresce di più nel sondaggio Only Numbers?

Futuro Nazionale Vannacci: +2,7 punti, al 7,2%. È l’unica crescita superiore al punto percentuale dell’intera rilevazione.

Quando è stato realizzato il sondaggio Only Numbers di BiDiMedia?

Il 2 e 3 settembre 2026. Le differenze citate si riferiscono al confronto con la rilevazione precedente dell’8-9 giugno.

Quanti sono indecisi e astensionisti?

Il 43,1% del campione, in calo di 0,9 punti rispetto alla rilevazione di giugno.