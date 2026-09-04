Sondaggio politico di Youtrend per Sky TG24: Futuro Nazionale sorprende ancora e sorpassa pure Forza Italia. Vola anche M5S che segna un deciso +1,1

Il centrodestra si muove, e non nel modo in cui ci si sarebbe potuti attendere. L’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, rilevato tra il 31 agosto e il 3 settembre 2026, fotografa un passaggio che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, sale al 7,9% e mette la freccia su Forza Italia, che scivola al 7,1%. Un sorpasso netto, certificato da una nota dello stesso istituto, che rappresenta il dato politico più rilevante dell’intera rilevazione.

Prima di analizzare i dati è bene ricordare che il sondaggio è stato realizzato con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) tra il 31 agosto e il 3 settembre 2026 su un campione di 800 intervistati, rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. Il campione è stato indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del ±3,5%, con un intervallo di confidenza del 95%.

FdI resta primo partito, il PD tiene: la parte alta della classifica

Nella zona nobile della graduatoria, poche sorprese. Fratelli d’Italia si conferma saldamente in testa con il 26,5%, in lievissima crescita (+0,1) rispetto alla precedente rilevazione del 24 luglio. Il Partito Democratico insegue a distanza ravvicinata: 22,2%, con un +0,3 che tiene i dem agganciati al treno.

Il distacco tra i primi due resta di poco superiore ai quattro punti. Numeri che raccontano una sostanziale stabilità, non un terremoto. Il terremoto, semmai, è più in basso.

M5S, la crescita più marcata: +1,1 in una sola rilevazione

C’è un dato che merita una lente d’ingrandimento: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte balza al 12,6%, guadagnando un punto e uno rispetto al 24 luglio. È la crescita più marcata dell’intero sondaggio, e consolida i pentastellati come terza forza politica del Paese. Un segnale che, in una fase di astensionismo ancora pesante (gli indecisi e gli astenuti pesano per il 33,6%), suggerisce che una fetta di elettori in uscita dall’area grigia sta tornando a schierarsi, e lo fa guardando a sinistra del Pd di Elly Schlein.

Il sorpasso: Vannacci al 7,9%, Forza Italia giù al 7,1%

Ed eccolo, il numero che fa rumore. Futuro Nazionale sale al 7,9% (+0,3) e scavalca Forza Italia di Antonio Tajani, che perde otto decimali e si ferma al 7,1%. Una nota dello stesso istituto sottolinea come questo sorpasso rappresenti “il dato politico più rilevante” della rilevazione. Non è una sfumatura: è la prima volta che il partito di Vannacci si posiziona davanti agli azzurri in questo ciclo di sondaggi Youtrend-Sky.

Per il partito fondato da Berlusconi, un -0,8 che pesa e che riapre interrogativi sulla tenuta di una forza storica del centrodestra. Per Futuro Nazionale, la conferma di una traiettoria ascendente che non accenna a fermarsi.

Verdi-Sinistra e Lega in flessione

Il quadro si completa con due flessioni significative. Alleanza Verdi Sinistra arretra di un punto tondo e si attesta al 5,8%, mentre la Lega di Matteo Salvini lascia sul campo mezzo punto e scende al 4,4%. Due segnali diversi, ma accomunati da un trend negativo che, se confermato nelle prossime settimane, potrebbe ridisegnare gli equilibri interni alle rispettive coalizioni.

I partiti sotto la soglia del 4%

Nella fascia bassa della classifica, le variazioni sono minime ma non irrilevanti:

Azione: 3,9% (+0,2)

Italia Viva: 2,4% (+0,3)

+Europa: 1,6% (-0,3)

Partito Liberaldemocratico: 1,3% (+0,3)

Ora!: 1,1% (+0,2)

Noi Moderati: 0,9% (+0,1)

Fiducia nel governo Meloni: il 59% degli italiani dà un giudizio negativo

C’è un altro numero, nel sondaggio Youtrend per Sky TG24, che ha un peso non indifferente. Alla domanda sulla fiducia nel governo Meloni, il 59% degli intervistati esprime un giudizio negativo. Solo il 36% ne dà uno positivo, mentre il 5% preferisce non pronunciarsi. Si tratta di un dato del tutto analogo a quello emerso anche dal sondaggio di Termometro Politico di questa mattina.

Un dato che, incrociato con la tenuta di Fratelli d’Italia al 26,5%, restituisce un quadro noto ma sempre attuale: il partito della premier tiene, ma l’esecutivo nel suo complesso non convince la maggioranza degli italiani.