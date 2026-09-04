Sul red carpet di Venezia Kendall e Vittoria Ceretti per Malkovich

Venezia, 4 set. (askanews) – A Venezia è stato accolto con una standing ovation e quindici minuti di applausi “Wild Horse Nine” di Martin McDonagh e c’è già chi parla di Oscar per il protagonista, John Malkovich, che ha sfilato elegantissimo sul red carpet della Mostra insieme al coprotagonista Sam Rockwell e gli altri attori del film. Le più fotografate della serata, però, sono state sicuramente le top model Vittoria Ceretti, compagna di Leonardo Di Caprio, e Kendall Jenner, fidanzata con il giovane asso di Hollywood Jacob Elordi. Entrambe indossavano elegantissimi abiti di Armani. Orlando Bloom ha raggiunto in serata il regista e le protagoniste di “Bucking Fastard”, la nuova opera del grande regista Werner Herzog interpretata dalle sorelle Rooney e Kate Mara.