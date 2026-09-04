Con il primo weekend di settembre cala ufficialmente il sipario sull’esodo estivo 2026. Milioni di italiani si mettono in viaggio per tornare a casa in tempo per la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative. E i numeri, diffusi dall’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, parlano chiaro: da oggi, venerdì 4 settembre, fino a domenica 6, sulle strade e autostrade gestite dalla società del Gruppo Fs sono attesi oltre 27 milioni di spostamenti.

Un flusso imponente che attraversa l’intero territorio nazionale e che, secondo Viabilità Italia, porterà il bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 e in quello di domenica 6 settembre, con spostamenti in netta crescita dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani.

Le parole dell’Ad Gemme: “Non trasformate la fretta in imprudenza”

“Con questo weekend si conclude la stagione degli spostamenti estivi” ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas. Si tratta di giornate in cui la circolazione resta intensa lungo la rete stradale e autostradale, soprattutto sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. I flussi di traffico interessano l’intero territorio nazionale e richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada”.

Gemme ha poi rivolto un appello diretto agli automobilisti: “La volontà di rientrare rapidamente a casa o di riprendere le proprie attività non deve tradursi in comportamenti frettolosi o imprudenti. La sicurezza deve restare la priorità assoluta. Invito tutti a pianificare gli spostamenti, a informarsi in anticipo sulle condizioni del traffico, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere sempre comportamenti prudenti. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia il rientro; una distrazione o una scelta errata alla guida possono invece avere conseguenze molto gravi”.

L’Ad di Anas ha infine ribadito un messaggio che, ha sottolineato, “resta fondamentale in ogni periodo dell’anno”: non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. “Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri”.

Un ringraziamento, in chiusura, è andato “a tutto il personale Anas impegnato quotidianamente sul territorio per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete stradale. La strada è uno spazio condiviso e la tutela della vita deve essere sempre il nostro primo obiettivo” ha concluso Gemme.

Cantieri sospesi e 2.500 operatori in campo: il piano operativo di Anas

Per agevolare la circolazione in questo weekend critico, Anas ha messo in campo una serie di misure concrete:

1.175 cantieri chiusi o sospesi fino al 7 settembre, pari all’83% di quelli attivi (su un totale di 1.414);

circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio schierati su tutto il territorio nazionale;

operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale attivi per garantire un presidio costante della rete e il più elevato livello di assistenza agli utenti.

Bollino rosso e divieto per i mezzi pesanti: cosa sapere

Chi si mette in viaggio nel weekend deve tenere a mente due indicazioni operative:

Bollino rosso sabato 5 settembre (pomeriggio) e domenica 6 settembre (pomeriggio);

Divieto di transito per i veicoli pesanti in vigore domenica 6 settembre dalle ore 7 alle ore 22.

Il consiglio è di partire nelle fasce orarie meno congestionate,mattina presto o tarda serata, e di controllare in tempo reale la situazione del traffico tramite i canali ufficiali di Anas e Viabilità Italia prima di mettersi al volante.

Le strade e autostrade più a rischio: l’elenco completo

L’intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici del Paese. Ecco la mappa delle direttrici dove è attesa la maggiore concentrazione di traffico:

Centro-Sud e Isole

A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata, Calabria)

SS 106 Jonica e SS 18 Tirrena Inferiore (Calabria)

A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

SS 131 Carlo Felice (Sardegna)

SS 148 Pontina e SS 7 Appia (Lazio – collegamenti Roma/basso Lazio)

Centro e dorsale adriatica

Itinerario E45 (SS 675 e SS 3 bis) – Umbria, Toscana, Emilia-Romagna; collegamento tra Nord-Est e Centro Italia

SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria)

SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Nord