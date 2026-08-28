Il controesodo è iniziato e questo weekend sarà da bollino rosso: ecco le strade da evitare e gli orari peggiori

Se state leggendo questo articolo con il borsone ancora in macchina e il navigatore già puntato verso casa, fermatevi un minuto. Il controesodo di agosto 2026 è entrato nel vivo e il traffico oggi, venerdì 28 agosto, è da bollino rosso su gran parte della rete. Ma il peggio deve ancora arrivare: sabato e domenica scatta il bollino nero, con code che potranno superare le tre ore sui tratti più caldi.

Qui trovate tutto quello che serve sapere prima di mettervi in viaggio: quali autostrade evitare, a che ora partire (e a quale assolutamente no), e i consigli della Polizia di Stato per non trasformare il rientro in un’odissea.

In breve:

Venerdì 28: traffico intenso dalle 7 alle 21 , nessuna finestra davvero tranquilla

, nessuna finestra davvero tranquilla Sabato 29 e domenica 30: bollino nero , fascia critica 7:00-19:00

, fascia critica 7:00-19:00 Tratta più a rischio: A22 del Brennero, bollino nero sabato in entrambe le direzioni

Se potete, partite dopo le 21:00 o rimandate a lunedì sera

Controesodo oggi venerdì 28 agosto: la situazione in tempo reale

Il venerdì che apre quest’ultimo weekend di agosto non lascia scampo. Autostrade per l’Italia (clicca qui per vedere le informazioni sul traffico aggiornate live) prevede traffico intenso ininterrottamente dalle 7:00 alle 21:00 sui rientri verso le grandi città. Niente fascia oraria “cuscinetto”, niente tregua: chi si mette in strada oggi trova flussi sostenuti dalla mattina alla sera.

Sulla A22 del Brennero, in particolare, la giornata si presenta con bollino rosso in direzione Modena e giallo verso il Brennero. È il preludio di un sabato e una domenica da incubo, ma ci arriviamo.

Il consiglio, se il vostro rientro non è derogabile, è partire il prima possibile al mattino oppure aspettare dopo le 21:00, quando i volumi iniziano a calare.

Traffico autostrade weekend: sabato 29 e domenica 30 da bollino nero

Ed eccoci al cuore del problema. Se vi state chiedendo quando partire per evitare il peggio, la risposta scomoda è: evitate sabato e domenica tra le 7 e le 19.

Sabato 29 agosto

7:00 – 13:00 -> critico

13:00 – 19:00 -> critico

19:00 – 21:00 -> intenso

Sulla A22 il bollino nero riguarda entrambe le direzioni. Chi risale dal Sud o dal Centro verso il Nord-Est e chi scende verso Modena troverà code pesanti per tutta la giornata.

Domenica 30 agosto

7:00 – 13:00 -> critico

13:00 – 19:00 -> critico

19:00 – 21:00 -> intenso

Sulla A22: bollino nero verso Modena, rosso verso Brennero. Stessa musica sulle altre grandi dorsali.

Lunedì 31 agosto: l’alternativa furba (ma non troppo)

Se potete rimandare il rientro, il lunedì mattina non è la soluzione che sperate: la fascia mattutina resta critica, il pomeriggio intenso. Solo dalla sera il traffico torna regolare. In pratica, conviene arrivare in serata oppure organizzare la partenza per lunedì dopo le 19:00.

Autostrade e strade da tenere d’occhio

Non tutte le code sono uguali. Ecco dove si concentreranno i flussi del controesodo agosto 2026.

Ecco il punto sulle grandi dorsali

A1 Milano-Napoli: Dorsale principale del controesodo; nodi critici a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli

A14 Bologna-Taranto : Rientri dalla costa adriatica verso il Centro-Nord

: Rientri dalla costa adriatica verso il Centro-Nord A2 Autostrada del Mediterraneo : Flussi in risalita da Campania, Basilicata, Calabria

: Flussi in risalita da Campania, Basilicata, Calabria A22 del Brennero: La situazione più delicata dell’intero weekend (vedi sopra)

Gli itinerari turistici segnalati da ANAS

Oltre alle autostrade, ANAS indica una serie di statali e raccordi dove il traffico sarà sostenuto:

SS106 Jonica e SS18 Tirrena Inferiore (rientri dalla Calabria e dalla costa jonica)

(rientri dalla Calabria e dalla costa jonica) A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo (Sicilia)

(Sicilia) SS131 Carlo Felice (Sardegna)

(Sardegna) SS148 Pontina e SS7 Appia (rientri verso Roma dal litorale laziale)

(rientri verso Roma dal litorale laziale) SS675, SS3 bis, SS1 Aurelia (Centro)

(Centro) SS16 Adriatica (costa adriatica)

(costa adriatica) RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia

SS36 del Lago di Como e dello Spluga, SS45 di Val Trebbia (Nord-Ovest)

(Nord-Ovest) SS26 della Valle d’Aosta

SS309 Romea, SS51 di Alemagna (Nord-Est)

Se potete scegliere un percorso alternativo a una di queste statali nelle ore di punta, fatelo.

Quando partire: la strategia per risparmiare ore di coda

Ricapitolando i dati di Autostrade per l’Italia, le uniche finestre accettabili del weekend sono:

Venerdì 28: dopo le 21:00

Sabato 29: dopo le 21:00

Domenica 30: dopo le 21:00

Lunedì 31: dopo le 19:00

Se il vostro orario di lavoro o la distanza lo consentono, viaggiare di notte resta l’opzione più efficace. Altrimenti, una partenza all’alba (prima delle 6:00) può farvi guadagnare un paio d’ore rispetto alla massa, ma non elimina del tutto il rischio di rallentamenti.

Un ultimo suggerimento pratico: prima di accendere il motore, controllate la situazione aggiornata sul sito o sull’app di Autostrade per l’Italia e su Viabilità Italia. Le condizioni possono cambiare in fretta, soprattutto in caso di incidenti o cantieri imprevisti.

Controlli e sicurezza: la checklist fornita dalla Polizia di Stato

Lo sappiamo, è la parte che tutti saltano. Ma con ore di coda davanti, un guasto banale o una distrazione possono costare carissimo. La Polizia di Stato ha diffuso un vademecum preciso. Ve lo riassumo in due blocchi, così lo salvate e lo rileggete in autogrill.

Prima di partire

Verificate l’efficienza del veicolo (freni, pneumatici, liquidi, luci)

Sistemate i bagagli in modo stabile, senza sovraccaricare l’auto

Assicurate correttamente gli animali trasportati

Evitate pasti abbondanti e alcolici prima della guida

Partite riposati: la stanchezza è un moltiplicatore di rischio

Controllate le condizioni del traffico prima di uscire di casa

Durante il viaggio