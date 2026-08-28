Il 28 agosto 2026 entra negli annali: 48°C al Sud, notti insonni e violenti temporali al Nord. Le previsioni e l'allarme climatico.

Venerdì 28 agosto 2026 è una data che entrerà di diritto negli annali della meteorologia italiana. A pochi passi dal mese di settembre, la Penisola si trova stretta nella morsa di una preoccupante convergenza di estremi climatici, trasformando questa giornata in un vero e proprio manifesto del cambiamento climatico.

A tracciare il quadro di una situazione senza precedenti è Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, che individua tre eventi straordinari destinati a segnare il nostro Paese. Ma andiamo con ordine, analizzando nel dettaglio cosa sta accadendo e cosa ci aspetta nel weekend.

Il disagio prima dell’alba: addio al sonno, arrivano le notti “iper-tropicali”

La giornata è iniziata nel modo peggiore per milioni di italiani. Su quasi tutto il Sud, lungo le coste del Centro e in Romagna, si è consumata l’ennesima notte segnata da un mix micidiale: tantissimo caldo, umidità asfissiante e pochissimo sonno.

Le temperature minime non sono scese sotto i 25°C, con picchi notturni che in alcune zone del Meridione hanno sfiorato i 30°C. Di fronte a questi valori, completamente fuori scala, c’è da chiedersi se i termini “notti tropicali” o “super-tropicali” siano ancora adequati. Forse è il caso di iniziare a coniare nuovi vocaboli, come notti “iper-tropicali” o “ultra-tropicali”, per descrivere questa anomalia che non concede tregua nemmeno al buio.

Caldo da record: 48°C e il confronto con l’entroterra algerino

Se la notte è stata un incubo, il giorno si sta rivelando un forno. Fino al tardo pomeriggio, le colonnine di mercurio hanno raggiunto valori tipici dell’entroterra algerino.

La situazione è particolarmente critica sulle nostre isole maggiori e al Sud. Ecco i dati nel dettaglio:

Sardegna e Sicilia: si toccano i 45°C, con alcuni modelli matematici che non escludono punte estreme di 48°C. Una soglia che candida questa giornata a potenziali nuovi record storici europei.

Calabria, Puglia e Campania: superano agilmente la soglia psicologica e fisica dei 40°C.

Roma: la Capitale si assesta su un soffocante picco di 39°C.

Il rovescio della medaglia: temporali violenti al Nord

Mentre gran parte del Paese brucia sotto un sole implacabile, il settentrione vive il violento rovescio della medaglia. L’energia accumulata nell’atmosfera sta per esplodere.

Temporali di forte intensità si stanno abbattendo sulle Alpi. I fronti temporaleschi, partiti dai settori occidentali, si stanno spostando verso il Triveneto, portando scrosci improvvisi e violenti che sconfineranno anche sulle alte pianure padane, a nord del fiume Po.

L’appello per il Clima: un campanello d’allarme definitivo

Questi tre indizi meteo non sono semplici coincidenze, ma l’ennesima prova inconfutabile del Riscaldamento Globale in atto. Giornate estreme come questa non possono più essere derubricate a “fatalità” stagionali.

È necessario pretendere e attuare un cambiamento radicale delle nostre abitudini e delle nostre economie oggi stesso. L’obiettivo è evitare che anomalie di questa portata diventino la regola del nostro clima futuro, sperando che questo 28 agosto rappresenti un campanello d’allarme definitivo e non la prima di una lunga, inarrestabile serie.

Previsioni weekend e settembre: tregua o illusione?

Quando finirà questa calvario? Sabato le temperature massime al Centro-Nord registreranno un provvidenziale calo di 3-4 gradi. Una flessione che, tuttavia, raggiungerà il Sud soltanto nella giornata di domenica.

Attenzione, però, a non cullarsi nelle illusioni: l’estate non è affatto al capolinea. Le proiezioni a lungo termine indicano che, dopo il transito di una modesta perturbazione atlantica nei primissimi giorni di settembre, l’implacabile anticiclone africano tornerà ancora una volta a dominare la scena, pronto a riscrivere (purtroppo) un altro capitolo di questa estate da record.