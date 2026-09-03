TeleMeloni taglia anche Geppi Cucciari. La comica esclusa da “Un giorno da Pecora” per ragioni editoriali

Dopo 11 anni la comica Geppi Cucciari non tornerà ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, sostituita dall’attrice Nancy Brilli. Non certo per una sua scelta, come ha spiegato la stessa conduttrice e attrice sui social, ai quali ha affidato a un lungo messaggio di saluto al pubblico e alla squadra con cui ha condiviso circa 2.000 puntate. Una decisione dovuta, spiega Cucciari, a “ragioni editoriali”.

Tagliata dai vertici Rai

“Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare @ungiornodapecora con @splendicornice (il programma di successo che presenta su Rai Tre, ndr) e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali”, racconta l’attrice e conduttrice sarda. La scelta, prosegue, è stata quella di avere “qualcuno disponibile tutto l’anno”.

Cucciari, che tornerà invece su Rai3 con ‘Splendida Cornice’, non nasconde il dispiacere di dover rinunciare al programma. “Mi mancherà tantissimo la radio”, scrive, dedicando un lungo ringraziamento ai colleghi e alla redazione, e in particolare a Giorgio Lauro. Poi, la promessa finale: “Ci ritroveremo, ne sono sicura”. “L’addio di Geppi per ragioni editoriali, che suonano tanto come ben altro, una brutta notizia che denota l’ennesimo episodio di un crescente impoverimento del servizio pubblico”, attacca Carlo Calenda, che chiosa: “Sono incapaci di gestire la tv pubblica”.