Malgrado il passo indietro di Giulia Presutti dalla conduzione di Report, continua il braccio di ferro in Rai. A fare chiarezza su quanto sta succedendo è il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che, parlando davanti ai cronisti, ha ribadito che Davide Piervincenzi rimarrà alla conduzione della trasmissione.

“Report andrà in onda l’8 novembre, questa è l’intenzione dell’azienda. Ieri ho incontrato la redazione, sto facendo le valutazioni del caso e a breve daremo tutte le risposte possibili”, ha aggiunto Corsini, ribadendo che “i conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo”. Poi, parlando del passo indietro di Presutti, si è limitato a dire che “è una scelta personale, lei è una risorsa e un’ottima professionista”.

Bufera a Report, Corsini rompe il silenzio: “I conduttori li sceglie il direttore. Piervincenzi resta”

Quel che è certo è che l’intenzione di Corsini è quella di chiudere oggi la partita sulla conduzione del programma. Quanto ai rapporti con la redazione di Report, il direttore ha poi gettato acqua sul fuoco, affermando: “Io incontro i giornalisti di Report tutti i giorni. Ho colloqui quotidiani con i giornalisti Rai”.

In conclusione, Corsini ha dichiarato: “Questo (incontro) non è un evento, è chiaro che c’è un momento particolare. L’attenzione al genere è stata la mia prima preoccupazione e quindi cercherò di mantenere questo tipo di attenzione, anche perché stiamo riallineando e affinando un formato, mantenendo quello che è solido e buono e cercando di inserire novità per venire incontro a un nuovo tipo di ascolto. Quindi, chiaramente, deve essere strutturato diversamente. Devo incontrare anche il regista perché, se i conduttori sono due, è anche diverso il tipo di costruzione del programma televisivo. Intanto dico che all’80% la mia redazione è composta da donne”.