Spagna, 50mila in piazza per Ceuta e contro il governo Sanchez

Milano, 3 set. (askanews) – Oltre 50.000 persone sono scese in piazza a Madrid per mostrare la loro solidarietà a Ceuta, dopo che l’enclave spagnola in Marocco ha accolto un afflusso di migliaia di migranti irregolari alla fine di luglio. La protesta è stata organizzata da associazioni di Ceuta, ma anche in risposta a un appello lanciato da partiti di opposizione di destra e di estrema destra che criticano la gestione della crisi di Ceuta da part del governo di Pedro Sànchez.