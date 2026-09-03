Cisgiordania, Smotrich: vogliamo portare un milione di coloni

Milano, 3 set. (askanews) – Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha partecipato all’inaugurazione di Maale Arugot, un nuovo insediamento che collega parti del blocco di insediamenti di Gush Etzion, in Cisgiordania a sud di Gerusalemme. Smotrich, egli stesso un colono, fa parte di una fazione di estrema destra che auspica la costruzione di insediamenti israeliani in tutta la Cisgiordania, in violazione degli Accordi di Oslo.”Vogliamo portare circa un milione di coloni in Giudea e Samaria. Stiamo rendendo questa regione, eredità dei nostri antenati, parte inseparabile della terra d’Israele, dello Stato d’Israele per sempre, eliminando completamente le terribili e minacciose idee di dividere la terra e consegnare territori al nemico, Dio non voglia, e non importa come lo chiamino”, ha dichiarato.