Sul generale Roberto Vannacci si abbatte un fronte giudiziario che rischia di aprire una crepa profonda nella sua ascesa politica. La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari nei confronti del leader di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini, in seguito a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari. L’ipotesi al vaglio dei pm è la ricostituzione del partito fascista, con la violazione della legge Scelba.

Vannacci, la Procura militare indagsa per ricostituzione del partito fascista

L’attività della Procura con le stellette, precisa una nota, “è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate all’interno della struttura organizzativa Futuro Nazionale”, con l’obiettivo di verificare “l’eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare”.