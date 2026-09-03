L’Ue che non volevamo

L’Europa è in mano alla finanza internazionale. I nostri governi chiaramente sono manovrati da poteri occulti. Ci hanno derubati e umiliati. Il sudore dei nostri padri e nonni è andato in fumo. È questa l’Europa che sognavamo? Europa e Nato hanno destabilizzato Nord Africa e Medio Oriente con guerre e politiche insensate che hanno creato morte, fame e migrazioni. Per la crisi greca non c’erano soldi, per l’Ucraina miliardi a palate. Contro la Russia centinaia di sanzioni, contro Israele niente. Facciamo schifo.

Aldo Bindi

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Gentile lettore condivido in pieno il suo j’accuse. Questa non è l’Europa che volevamo: è un’Europa in mano a centri d’interesse che non rispondono a nessuno, e la stessa classe dirigente, da Ursula in giù, una volta nominata è di fatto inamovibile pur non essendo stata votata o espressa da alcun popolo. È un’Europa che per volontà americana (e per viltà propria) si è allargata a una pletora di Paesi esteuropei che hanno storia e interessi diversi dai nostri. Il loro ingresso nell’Ue fu voluto dagli Usa e fu accompagnato dalla quasi simultanea adesione alla Nato che allargò i confini della più bellicosa alleanza militare del mondo per “abbaiare alle porte della Russia”, come disse Papa Francesco. Un’Europa che declina la parola giustizia in tutte le forme, ma non la applica: veda Israele, impunito qualunque nefandezza compia, perfino un genocidio. E infine quest’Europa, nata per tutelare la pace nel nostro continente, mostra oggi una brama bellicista che è un tradimento della storia dell’Ue e che a mio parere porterà alla rovina della nostra generazione e di tutto l’Occidente.