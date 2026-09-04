Su strade e autostrade, nel pieno del controesodo estivo, non c’è pace per gli automobilisti italiani, costretti ad affrontare l’ennesima fiammata del caro carburanti. Come accade ormai da tempo, i prezzi di benzina e diesel continuano a impennarsi, traducendosi in un vero e proprio salasso per le finanze familiari. Malgrado ieri le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati abbiano segnato una leggera discesa, sulla rete dei distributori di carburanti proseguono i movimenti al rialzo.

In base ai dati del Mimit aggiornati al 4 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina self service è di 2,046 euro al litro, rispetto ai 2,039 euro al litro del 3 settembre, mentre quello del diesel self service è di 2,157 euro al litro, contro i 2,147 euro al litro del 3 settembre.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit e aggiornati alle 8 del 3 settembre, i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono compresi nella forbice tra 2,040 e 2,054 euro al litro, mentre i distributori no logo viaggiano attorno ai 2,034 euro al litro.

Caro carburanti, nuova stangata sugli italiani: benzina e diesel sfondano quota 2 euro

Per il diesel, i prezzi medi self service praticati dalle compagnie si collocano tra 2,150 e 2,167 euro al litro, mentre quelli dei distributori no logo si attestano a 2,137 euro al litro. Per il diesel servito, i punti vendita delle compagnie presentano prezzi medi compresi tra 2,232 e 2,362 euro al litro, mentre il prezzo medio dei no logo è di 2,192 euro al litro.

Per quanto riguarda i carburanti alternativi, i prezzi medi del Gpl sono compresi tra 0,758 e 0,786 euro al litro, mentre quelli dei distributori no logo si attestano a 0,750 euro al litro. Per il metano auto, invece, i prezzi vanno da 1,682 a 1,805 euro al kg, con i no logo a 1,719 euro al kg.

Non va meglio sulle autostrade, dove, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il prezzo medio self service è di 2,134 euro al litro per la benzina (+10), di 2,233 euro al litro per il gasolio (+12), di 0,882 euro al litro per il Gpl (+1) e di 1,685 euro al kg per il metano (+4).