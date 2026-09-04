Conte: il governo Meloni festeggia 4 anni e 0 riforme

Genova, 4 set. (askanews) – “Il governo Meloni si appresta ad auto celebrare 4 anni di governo, 0 riforme. Sicuramente è il governo più longevo della storia repubblicana, ma questo corrisponde anche alla più grande irresponsabilità nella storia repubblicana di non aver fatto nulla per i cittadini che si trovano con un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga molto leggere, troppo leggere e questo governo si caratterizza solo quindi per tasse e propaganda. Hanno avuto quattro anni e fatto zero riforme e al di là dei record che raccontano, gli italiani hanno buste paga leggerissime, difficoltà a fare la spesa, difficoltà a fare il pieno. Questa è la realtà di un Paese che ha poco di cui festeggiare. Il governo più longevo aveva una grande responsabilità: quattro anni sono tantissimi, si poteva cambiare il Paese e invece hanno fatto un accordo con i poteri forti che sono ingrassati”. Così Giuseppe Conte, leader M5s, a margine della festa de l’Unità di Genova.