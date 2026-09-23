Zelensky: disponibili a cessate fuoco reciproco con Russia su energia

Milano, 23 set. (askanews) – L’Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe se Mosca accetterà di fare altrettanto: lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, aggiungendo che sia Kiev che Washington desiderano che la guerra finisca prima dell’inverno. Il leader ucraino ha tuttavia affermato di non conoscere la posizione di Mosca, esprimendo la speranza che “la parte americana trovi il modo… di portarli a qualsiasi tipo di negoziato”.