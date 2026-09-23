Italia-Finlandia, quarti di finale degli Europei di pallavolo maschile: orario, dove vederla in tv e streaming e i precedenti

L’Italia della pallavolo maschile è chiamata a un appuntamento cruciale: oggi, mercoledì 23 settembre, alle ore 21:05, gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi scendono in campo al PalaVela di Torino contro la Finlandia per i quarti di finale degli Europei 2026. La partita andrà in onda in diretta su Rai 2 e in streaming gratuito su RaiPlay, mentre per i possessori di abbonamenti sarà disponibile anche su Sky Sport, Sky Go, NOW, DAZN ed Eurovolley TV.

Italia-Finlandia, orario e dove vederla in tv e streaming

Ecco tutti i modi per seguire la sfida:

TV in chiaro: Rai 2

Rai 2 Streaming gratuito: RaiPlay

RaiPlay TV a pagamento: Sky Sport (satellite)

Sky Sport (satellite) Streaming a pagamento: Sky Go, NOW, DAZN, Eurovolley TV

Il percorso dell’Italia agli Europei 2026

Gli azzurri arrivano all’appuntamento con i quarti da vera favorita del girone. L’Italia ha vinto tutte e sei le partite disputate finora: nella Pool A ha battuto Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, mentre negli ottavi ha regolato la Danimarca per 3-0. Una marcia trionfale che conferma le ambizioni di una squadra costruita per andare lontano in questa competizione.

Chi è la Finlandia, l’avversario degli azzurri

La Finlandia torna ai quarti di finale degli Europei dopo 13 anni di attesa. Nel girone eliminatorio ha subito una sconfitta casalinga con l’Estonia, ma negli ottavi ha mostrato carattere rimontando la Grecia da sotto 2-1 e vincendo 3-2. I fratelli Marttila rappresentano i principali terminali offensivi della squadra nordica e saranno loro a dover tenere a bada il muro azzurro se i finlandesi vogliono ripetere l’impresa.

I precedenti tra Italia e Finlandia

È qui che la storia parla chiaro: su 39 incontri totali, l’Italia ne ha vinti 34. Agli Europei, negli ultimi 19 anni, gli azzurri hanno vinto tutti e 6 i precedenti contro la Finlandia (2007, 2009, 2011 due volte, 2013, 2015).

L’ultima eliminazione della Finlandia ai quarti degli Europei risaliva proprio a 13 anni fa ad Aarhus, e fu proprio l’Italia a eliminarla. Quella volta gli azzurri arrivarono fino alla finale, poi persa 3-1 con la Russia. Un precedente che pesa, ma che la Finlandia spera di ribaltare in casa azzurra.