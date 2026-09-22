Europei di pallavolo maschile, il programma completo dei quarti di finale: tutte le sfide e quando gioca l’Italia

Gli Europei di pallavolo maschile proseguono con l’inizio dei quarti di finale. Da oggi, martedì 22 settembre, si entra nella fase calda della competizione, con le migliori otto rimaste a contendersi il titolo e il pass per le Olimpiadi del 2028. Tra loro c’è anche l’Italia, autrice di un cammino netto con sei vittorie in sei incontri e soli quattro set persi.

Gli azzurri sono attesi da una sfida non semplice con la Finlandia, ma partono sicuramente con i favori del pronostico e con la spinta del pubblico di casa di Torino. In caso di vittoria, potrebbero trovare sul cammino la Francia, favorita contro la Romania. Dall’altra parte del tabellone l’avversaria da battere è la Polonia, che attende la Germania e sfiderà, in caso di vittoria, la vincente tra Slovenia e Belgio. Vediamo il programma completo dei quarti di finale, gli orari dei match e dove guardarli in tv.

Quando gioca l’Italia gli ottavi di finale e dove vedere in tv la sfida con la Finlandia

L’Italia tornerà in campo mercoledì 23 settembre alle ore 21.05. Il quarto di finale contro la Finlandia si gioca di nuovo a Torino, così come gli ottavi. La partita verrà trasmessa in diretta da Rai 2, da Sky e da Dazn e sarà possibile vederla anche in streaming su RaiPlay, Now, Dazn e Sky Go.

Europei di pallavolo, il programma dei quarti di martedì 22 settembre

Il programma dei quarti di finale degli Europei di volley si apre oggi, martedì 22 settembre, con la sfida delle 15 tra Francia e Romania. I transalpini partono nettamente favoriti e non deve ingannare la vittoria ottenuta nel match tra le due squadre nel girone da parte della Romania: la Francia, infatti, era già sicura del primo posto. Più sorprendente è stata la netta vittoria negli ottavi dei romeni contro la favorita Ucraina.

L’altro match di giornata è quello delle 18 tra Polonia e Germania. I polacchi sono probabilmente i favoriti assoluti della competizione e finora hanno avuto un percorso senza grandi intoppi, vincendo tutte le sfide tranne una (irrilevante per la classifica). Agli ottavi hanno facilmente superato la Lettonia e ora si trovano davanti la Germania: i tedeschi sono galvanizzati dalla vittoria in rimonta (erano sotto 0-2) contro la Bulgaria, nel match più appassionante di tutti gli ottavi. Le partite di oggi saranno trasmesse in diretta tv su Sky e Dazn e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Il calendario completo dei quarti di finale degli Europei di pallavolo

Questo è il programma completo dei quarti di finale degli Europei di pallavolo: