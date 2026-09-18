Europei di pallavolo maschile, quando torna in campo l’Italia: l’orario, dove vedere in tv gli ottavi e il cammino completo degli azzurri

Archiviata la fase a gironi, gli Europei di pallavolo maschile entrano nel vivo con gli ottavi di finale a partire da sabato 19 settembre. Sono sedici le nazionali ancora in corsa per il titolo e per il pass olimpico: si gioca, per il prossimo turno, tra Sofia e Torino. L’Italia si presenta alla fase a eliminazione diretta dopo aver vinto tutte le partite del girone, chiuso ampiamente in testa.

Il cammino degli azzurri sembra non essere dei più ostici e la possibilità di andare avanti nella competizione è concreta. L’Italvolley ha chiuso il girone A in testa dopo aver sconfitto Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia: tornerà in campo per gli ottavi contro la Danimarca, quarta del gruppo C. Vediamo quando giocherà di nuovo l’Italia della pallavolo, gli orari delle altre sfide e il quadro completo degli ottavi, oltre ai possibili incroci degli azzurri nei turni successivi.

Quando torna in campo l’Italia agli Europei di pallavolo maschile e dove vederla in tv

La prossima partita l’Italia la disputerà a Torino, al PalaInalpi, domenica 20 settembre: scenderà in campo contro la Danimarca alle 21.05. La sfida per accedere ai quarti di finale verrà trasmessa in tv sia in chiaro dalla Rai che da Sky ed è inoltre prevista la diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e Dazn.

Europei di pallavolo, il quadro completo delle sfide degli ottavi di finale

La partita che riguarda più da vicino l’Italia è quella che vedrà di fronte, sempre domenica ma alle ore 16.00, Finlandia e Grecia. Lunedì 21 settembre si gioca invece alle 16 il match tra Belgio e Repubblica Ceca, mentre la sera scenderanno in campo Slovenia e Serbia.

L’altro lato del tabellone si gioca a Sofia e inizierà già sabato 19 settembre con il match delle ore 15 tra Polonia e Lettonia. Alle 18, poi, si gioca forse il match più interessante degli ottavi, quella tra Germania e Bulgaria. Domenica, invece, alle 15 si sfidano Ucraina e Romania, mentre alle 18 scenderanno in campo Francia e Portogallo.

Il tabellone della fase a eliminazione diretta: il possibile cammino dell’Italia dopo gli ottavi

In caso di vittoria contro la Danimarca, l’Italia incrocerà la vincente del match tra Grecia e Finlandia. Poi, in caso di ulteriore vittoria ai quarti, in semifinale potrebbe trovarsi la Francia, grande favorita di una parte di tabellone che comprende anche Portogallo, Ucraina e Romania.

Nella parte bassa, invece, la favorita d’obbligo è la Polonia: se dovesse passare gli ottavi, ai quarti troverebbe una tra Germania e Bulgaria. Scendendo ancora, il match tra Slovenia e Serbia stabilirà la sfidante agli ottavi di una tra Repubblica Ceca e Belgio. La Polonia potrebbe quindi sfidare la Bulgaria ai quarti e poi una tra Slovenia, Serbia, Repubblica Ceca e Belgio in semifinale, in una zona di tabellone che appare molto equilibrata.