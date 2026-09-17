Juventus-NEC, oggi alle 21 l'esordio bianconero in Europa League: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni.

La Juventus apre la sua Europa League 2026/27 oggi, giovedì 17 settembre, alle 21:00 all’Allianz Stadium contro il NEC Nijmegen, nella prima giornata della League Phase. Arbitra l’ucraino Oleksii Derevinskyi. È la prima sfida ufficiale UEFA tra i bianconeri e gli olandesi: nessun precedente nelle coppe europee.

Bianconeri in cerca di riscatto dopo il ko di Sassuolo

La Juve arriva all’esordio europeo reduce dalla brutta sconfitta per 3 a 2 in casa del Sassuolo, decisa dal gol di Adzic al 94′. Il NEC ha invece incassato un pesante 3-0 dal Cambuur, con l’aggravante di due infortuni che sono destinati a creare un grattacapo al mister Schreuder: il portiere Crettaz ed Emre Mor saranno infatti indisponibili per il match di questa sera e dovranno essere sostituiti dalle seconde linee.

Juventus-NEC, ecco le probabili formazioni

Luciano Spalletti deve lasciarsi alle spalle il disastro di Sassuolo, che ha causato malumori tra i tifosi, e per questo punta sul collaudato 4-2-3-1. Schreuder, invece, risponde con il 3-4-2-1 nel tentativo di mettere in difficoltà il sistema di gioco offensivo della Juventus.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.

(4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti. NEC (3-4-2-1): Polster; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejašmić, Geiger, Bischoff; Chery, Lebreton; Sierhuis. All. Schreuder.

Juventus-NEC, orario e dove vederla in tv e streaming

Per chi non vuole perdersi il debutto europeo del club torinese è bene sapere che la partita si disputerà oggi, giovedì 17 settembre, alle ore 21:00 e sarà disponibile su:

Diretta tv: Sky Sport

Streaming: Sky Go e NOW

La gara dell’Allianz Stadium non sarà in chiaro: l’unica visibile gratis oggi è Besiktas-Marsiglia, su Tv8.

Europa League, tutto il programma di oggi 17 settembre 2026

La giornata di oggi chiuderà il primo turno di Europa League con un calendario denso di match. Si parte alle ore 18:45 con Ofi Creta-Hoffenheim e Levski Sofia-Salisburgo. Alle ore 21:00, invece, toccherà a Besiktas-Marsiglia, Celtic-Ferencvaros, Crystal Palace-Lech Poznan, Viktoria Plzen-Union SG, Real Sociedad-Bournemouth, Lillestrøm-Torreense e, appunto, Juventus-NEC.

Il prossimo impegno di Spalletti & Co in Europa sarà la trasferta col Celta Vigo

Dopo il NEC, i bianconeri torneranno in campo in Europa il 15 ottobre, in trasferta contro il Celta Vigo, già sotto pressione dopo il ko a sorpresa con l’Omonia Nicosia (0-1, gol di Balkovec) nella prima giornata.

Il turno di Europa League disputato ieri: Milan-Benfica 0-2, debutto shock per Amorim

Nella giornata di ieri, invece, è andato in scena la prima parte di questo turno di Europa League e, come spesso accade, non sono mancati i colpi di scena. Il più grande arriva da San Siro dove il Milan, davanti a oltre 65.000 spettatori, ha subito una pesante sconfitta contro il Benfica di Marco Silva, sceso in campo con nove titolari fuori: reti di Lukebakio al 16′ e Kaminski al 53′. De Winter spreca il possibile pareggio al 51′ e, puntuale come sempre, un minuto dopo arriva la beffa con il raddoppio degli ospiti; all’intervallo Amorim, mister dei rossoneri, aveva inserito Gila e Pulisic, ma la squadra non ha reagito.

È la prima sconfitta della gestione Amorim: a fine gara fischi dai tifosi, con Gonçalo Ramos (acquisto record nella storia del Milan con circa 75 milioni di euro spesi) che fin qui ha segnato un solo gol in 5 partite stagionali, e Modric rimasto inspiegabilmente in panchina per tutti i 90 minuti.

Negli altri match della prima giornata (disputata ieri 16 settembre 2026): Sparta Praga-Ararat Armenia 4-1 (doppietta di Guddal), Celta Vigo-Omonia Nicosia 0-1 (Balkovec), Jagiellonia-Olympiacos 1-2 (rimonta firmata da Gonzalez e Yaremchuk), Anderlecht-Lione 1-2, Sunderland-AZ Alkmaar 1-0 (rigore dell’ex Roma Le Fée), Bayer Leverkusen-Celje 2-0, Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 e Sturm Graz-Rennes 0-0.