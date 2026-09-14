Europei di pallavolo maschile, quando torna in campo l’Italia: orari, diretta in tv in chiaro e il programma completo della fase a gironi

Un solo set perso, un cammino quasi netto che ha già qualificato l’Italia agli ottavi di finale. Ma il percorso della nazionale azzurra di pallavolo maschile agli Europei è ancora solo all’inizio. Anzi, è dal prossimo incontro che si inizierà a fare sul serio, con le due sfide decisive per il passaggio del turno al primo posto.

L’Italia non giocherà oggi, lunedì 14 settembre, ma ha un giorno di riposo prima dell’importante sfida con la Repubblica Ceca e della chiusura del girone contro la Slovenia, che proprio oggi può raggiungere gli azzurri a punteggio pieno in testa al girone. L’Italia scenderà di nuovo in campo domani, martedì 15 settembre, alle ore 21.05 a Modena contro i cechi. Vediamo il calendario completo delle partite degli azzurri del volley, dove guardare i match in tv (anche in chiaro) e il successivo possibile percorso dagli ottavi di finale.

Quando torna in campo l’Italia e dove vedere la partita in tv in chiaro

Gli azzurri torneranno in campo domani, martedì 15 settembre, sempre alle ore 21.05 e sempre a Modena. La sfida di martedì sarà probabilmente il primo vero test contro una squadra che ha ben figurato, e sorpreso, agli ultimi Mondiali vinti proprio dall’Italia. La partita contro la Repubblica Ceca verrà trasmessa in televisione anche in chiaro: la diretta è prevista su Rai 2 e su Sky Sport Arena alle 21.05. Sarà possibile guardare la partita anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now, Euro Volley Tv e Dazn.

Il calendario completo della fase a girone degli Europei di pallavolo e il cammino dell’Italia

Questo è il calendario completo della fase a gironi dell’Itallvolley, con le partite disputate e ancora da giocare:

Giovedì 10 settembre, ore 21.05: Italia-Svezia 3-0

Sabato 12 settembre, ore 21.05: Italia-Grecia 3-0

Domenica 13 settembre, ore 21.05: Italia-Slovacchia 3-1

Martedì 15 settembre, ore 21.05: Italia-Repubblica Ceca

Giovedì 17 settembre, ore 21.05: Italia-Slovenia

Europei di pallavolo 2026, le partite di lunedì 14 settembre

Anche se oggi l’Italia riposa, gli Europei di pallavolo proseguono. Nel girone dell’Italia oggi si affronteranno Slovacchia e Repubblica Ceca, partita che ci riguarda più da vicino tra quelle di lunedì 14 settembre: si gioca alle ore 16. Altrettanto da vicino ci tocca il match tra Slovenia e Grecia, che si affronteranno alle 21 nella giornata in cui l’Italia riposerà.

Per la pool B scenderanno in campo alle 15 Ucraina e Portogallo e poi alle 18 Bulgaria e Israele. Per il gruppo C, invece, ad aprire le danze sarà Serbia-Olanda alle 16, seguita alle 19 dal match tra Estonia e Belgio. La pool D partirà alle 16 con la sfida tra Germania e Svizzera. A seguire, alle ore 19, è previsto il match tra Romania e Turchia.

La formula della fase a gironi e il cammino dell’Italia dagli ottavi di finale

L’Italia si è già assicurata il passaggio agli ottavi di finale grazie alle tre vittorie nelle prime tre partite. La fase a girone si concluderà con il passaggio del turno delle quattro migliori squadre di ogni pool. L’Italia giocherà gli ottavi di finale a Torino, nella Inalpi Arena. Gli azzurri incroceranno una squadra del gruppo C, che si gioca in Finlandia. Di quel girone fanno parte (le riportiamo nell’ordine attuale di classifica) Finlandia, Danimarca, Belgio, Serbia, Estonia e Olanda.

Allo stato attuale per l’Italia sembra probabile un incrocio con una tra Danimarca, Belgio o Serbia, anche se è ancora presto per definire le posizioni dei gironi. La prima della pool A affronterà la quarta del gruppo C, la seconda del girone A incontrerà la terza del gruppo C e stesso discorso, a parti invertite, per le prime del gruppo C. Successivamente, nei quarti, le vincitrici si sfideranno e non si può quindi escludere la ripetizione di un match già avvenuto nel girone. Semifinali e finali si giocheranno al Forum di Assago.