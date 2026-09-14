Serie A oggi, lunedì 14 settembre: orari, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese

La 4ª giornata di Serie A 2026/27 si chiude con il botto: ben tre posticipi concentrati in un’unica serata di oggi lunedì 14 settembre 2026. Una scelta dettata dagli impegni europei sostenuti da tre club italiani, che hanno tutte debuttato in Champions League nella settimana appena trascorsa.

La conseguenza è che oggi sarà una giornata di grande calcio e con diversi spunti narrativi: la Roma e l’Inter inseguono la quarta vittoria consecutiva in campionato, il Como vuole prolungare l’onda lunga della storica notte europea contro il Lipsia, mentre il Parma cerca disperatamente di uscire da una crisi nera. Di seguito orari, probabili formazioni e tutte le informazioni su dove vedere Serie A stasera.

Box riepilogativo con orari, stadi e canali tv delle tre partite

Per chi ha fretta ecco il box riepilogativo con orari, stadi e canali tv delle tre partite:

Torino-Roma si disputa alle 18:30 , all’Olimpico Grande Torino, e sarà visibile su DAZN (DAZN 1 – canale 214 Sky)

si disputa alle , all’Olimpico Grande Torino, e sarà visibile su DAZN (DAZN 1 – canale 214 Sky) Como-Parma si disputa alle 18:30 , al Giuseppe Sinigaglia, e sarà visibile su DAZN (DAZN 2 – canale 215 Sky)

si disputa alle , al Giuseppe Sinigaglia, e sarà visibile su DAZN (DAZN 2 – canale 215 Sky) Inter-Udinese si disputa alle 20:45, al Giuseppe Meazza (San Siro), e sarà visibile su DAZN, Sky Sport, NOW, SkyGo

Torino-Roma, probabili formazioni e dove vedere il match dell’Olimpico Grande Torino

Il Torino di Ignazio Abate cerca la conferma dopo il successo in trasferta a Firenze, che ha interrotto due sconfitte consecutive in avvio di stagione. Di fronte troverà una Roma lanciata: gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno vinto tutte e tre le prime gare di campionato segnando 10 gol, e arrivano all’impegno piemontese galvanizzati dal pareggio per 1-1 ottenuto in Champions League in casa del Fenerbahçe a Istanbul. Per i giallorossi si tratta di una vera e propria corsa al poker di vittorie consecutive.

Probabili formazioni Torino-Roma

TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. Allenatore: Abate.

Indisponibile Adams, con Simeone in dubbio fino all’ultimo.

(3-5-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Simeone. Allenatore: Abate. Indisponibile Adams, con Simeone in dubbio fino all’ultimo. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.

Possibile turno di riposo per Dybala, Koné in ballottaggio.

Dove vedere Torino-Roma in tv e streaming

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La partita è trasmessa in esclusiva su DAZN, fruibile attraverso l’app ufficiale, il sito web, smart tv, pc, tablet e smartphone. Per gli abbonati al pacchetto Sky+DAZN, il match sarà visibile anche sul canale tematico DAZN 1, numero 214 della piattaforma satellitare.

Como-Parma, probabili formazioni e dove vedere il match del Sinigaglia

Il Como di Cesc Fabregas vive il momento più alto della sua storia recente. Alla prima partecipazione assoluta alla Champions League, i lariani hanno superato brillantemente il debutto con una vittoria travolgente sul Lipsia, per 4 a 1, e in campionato hanno conquistato 2 successi nelle prime 3 giornate. Un periodo d’oro da confermare contro un Parma in piena tempesta: gli emiliani guidati da Cuesta hanno raccolto appena 1 punto in 9 disponibili e sono già stati eliminati dalla Coppa Italia per mano della Cremonese.

Probabili formazioni Como-Parma

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Fabregas.

Da segnalare l’atteso primo gol da titolare in maglia lariana per Moise Kean.

(4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Chalobah, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Kean. Allenatore: Fabregas. Da segnalare l’atteso primo gol da titolare in maglia lariana per Moise Kean. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Lontani, Romero. Allenatore: Cuesta.

Dove vedere Como-Parma in tv e streaming

Fischio d’inizio alle ore 18:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La gara è visibile in esclusiva su DAZN su tutti i dispositivi supportati. Gli abbonati Sky+DAZN possono seguire il match sul canale DAZN 2, numero 215 del telecomando Sky.

Inter-Udinese, probabili formazioni e dove vedere il match di San Siro

L’Inter di Cristian Chivu è tra le pochissime squadre a punteggio pieno in Serie A: i nerazzurri hanno battuto Monza, Cagliari e Napoli nelle prime tre giornate e sono ora a caccia del poker. L’unico neo della settimana è la sconfitta di misura rimediata a Madrid in Champions, che spingerà il tecnico a un leggero turnover con John Stones titolare in difesa. Di fronte un’Udinese altalenante: la squadra di Runjaic ha pareggiato all’esordio proprio contro il Como, vinto a Monza e ceduto in casa alla Lazio, oltre a dover fare i conti con un’infermeria affollata.

Probabili formazioni Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

(3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu. UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

Out Zaniolo e Solet. Fermati per aritmia benigna anche Piotrowski e McTominay.

Inter-Udinese diretta tv e streaming

Il match del Giuseppe Meazza è in programma alle ore 20:45. La partita è disponibile su DAZN per tutti gli abbonati e in diretta tv lineare su Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). Gli abbonati Sky possono inoltre seguire la sfida in streaming tramite NOW e SkyGo.