Fenerbahçe-Roma, 1ª giornata di Champions League: orario (18:45), canale Sky, streaming NOW e probabili formazioni di Kartal e Gasperini.

Fenerbahçe-Roma, match d’esordio della League Phase 2026/27, si gioca oggi alle 18:45 allo Stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. La partita è visibile in esclusiva su Sky Sport (canali 201, 202, 251) e in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. Di seguito tutte le informazioni che ogni appassionato di calcio desidera sulle probabili formazioni (quelle ufficiali sono attese alle 17:45) e il programma completo delle altre gare di Champions di oggi 10 settembre 2026.

L’As Roma ritorna in Champions league dopo 7 anni: perché questa partita è speciale

Per la Roma, quella di Istanbul non è una trasferta qualsiasi. Rappresenta il ritorno in Champions League dopo oltre sette anni di assenza dall’ultima apparizione nella massima competizione europea. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano all’appuntamento con il vento in poppa, a punteggio pieno in Serie A dopo tre giornate e freschi del convincente e inequivocabile successo interno per 2-1 sull’Atalanta, sancito con numeri da record: 39 tiri in porta, 2 gol fatti, 1 gol annullato, 1 palo e 1 traversa.

Di fronte, però, c’è un Fenerbahçe ferito ma pericoloso. I turchi sono reduci dalla sconfitta nel derby contro il Beşiktaş, ma hanno superato i preliminari eliminando il Lione e vantano un tabù casalingo contro le italiane: negli ultimi tre incontri interni contro squadre di Serie A non hanno mai subito gol (l’ultimo precedente risale al 2012/13 contro la Lazio in Europa League). Attenzione anche ai precedenti diretti: questa è una sfida inedita, mai giocata prima in gare ufficiali. Inoltre il club turco potrà schierare Mason Greenwood, il sogno sfumato del calciomercato estivo della Roma, che aggiunge un’ulteriore suggestione al match.

Dove vedere Fenerbahçe-Roma: canali Sky e streaming

La diretta di Fenerbahçe-Roma inizia alle ore 18:45 ed è trasmessa in esclusiva satellitare su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi segue la gara in mobilità o senza parabola, lo streaming è disponibile sulle piattaforme Sky Go e NOW per gli abbonati. C’è da tenere a mente che questa partita non sarà visibile in chiaro.

Le FAQ per avere tutte le risposte in un solo colpo d’occhio:

Fenerbahçe-Roma è in chiaro?

No, è un’esclusiva Sky.

No, è un’esclusiva Sky. Su che canale va in onda?

Sky Sport 201, 202 e 251.

Sky Sport 201, 202 e 251. A che ora inizia?

Calcio d’inizio alle 18:45, pre-partita dalle 18:00.

Calcio d’inizio alle 18:45, pre-partita dalle 18:00. Dove vederla in streaming?

Su Sky Go e NOW.

Probabili formazioni: ballottaggi aperti, ufficiali alle 17:45

A poche ore dal calcio d’inizio, i mister dei due club stanno ancora lavorando alla formazione da schierare. Così, in attesa delle formazioni ufficiali che saranno comunicate solo verso le 17:45, si susseguono le indiscrezioni e le ipotesi su come scenderanno in campo il Fenerbahçe e la Roma.

FENERBAHÇE (4-2-3-1): Ederson Moraes; Semedo, Skriniar, Aké, Archie Brown; Kanté, Amrabat; Greenwood, Marco Asensio, Aktürkoğlu; Muriqi. All. Kartal.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N’Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Rodrigo Mora, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Si segnala il ballottaggio tra Rodrigo Mora, a ora ritenuto il probabile titolare, e Matias Soulé fresco del gol vittoria sull’Atalanta.

Champions League oggi: il programma completo del 10 settembre

Oltre a Fenerbahçe-Roma, la terza giornata della League Phase offre altri sei incontri, tutti visibili su Sky e in streaming su Sky Go/NOW. Ecco il palinsesto completo per organizzare la vostra serata di calcio europeo:

Ore 18:45 : Fenerbahçe – Roma

: – Ore 18:45 : PSV – Shakhtar Donetsk

: – Ore 21:00 : Como – Lipsia

: – Ore 21:00 : Bayern Monaco – Bodø/Glimt

: – Ore 21:00 : Manchester United – Sabah

: – Ore 21:00: Slavia Praga–Lens

Una giornata che offre numerosi spunti e promette spettacolo. Tra le novità assolute della competizione, infatti, c’è lo storico debutto del Como di Cesc Fàbregas, squadra rivelazione dello scorso campionato di Serie A dove ha ottenuto un sorprendente quarto posto, in Champions League che arriva per giunta tra le mura amiche del Sinigaglia, mentre il Manchester United torna nella massima competizione europea dopo l’ultima apparizione risalente al dicembre 2023.

Prossimi impegni: Roma-Real Madrid all’orizzonte

Archiviata la trasferta turca, la Roma tornerà in campo in Champions League il 14 ottobre per la 2ª giornata, ospitando il Real Madrid dell’ex mister Jose Mourinho allo Stadio Olimpico. Il Fenerbahçe, invece, farà visita all’Aston Villa a Birmingham.